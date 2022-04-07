https://ria.ru/20220407/piratstvo-1782273505.html

Недружественные страны вернулись к типичному пиратству, заявил Мишустин

Недружественные страны вернулись к типичному пиратству, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022

Недружественные страны вернулись к типичному пиратству, заявил Мишустин

Финансовая система России первой приняла санкционный удар: недружественные страны "вернулись к типичному пиратству и ограбили страну", заморозив международные... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:56

2022-04-07T12:56

2022-04-07T14:07

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

экономика

россия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782269099_0:164:2924:1809_1920x0_80_0_0_be17c3d49d7c934565b0cfd43e38b365.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Финансовая система России первой приняла санкционный удар: недружественные страны "вернулись к типичному пиратству и ограбили страну", заморозив международные активы, однако отрасль устояла - платежи внутри страны идут без перебоев, фондовый рынок и курс рубля стабилизируются, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Первой приняла удар финансовая система. Недружественные страны не придумали ничего лучше, как вернуться к типичной пиратской практике - если называть вещи своими именами. Замораживая активы, они фактически ограбили страну", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Наша финансовая система, а это - кровеносная артерия всей экономики - устояла. В постоянном контакте с президентом Банк России и правительство совместными усилиями смогли не допустить ее коллапса. Сохранить доверие граждан к ней. Платежи внутри страны идут без перебоев. Стабилизируется фондовый рынок и курс рубля", - добавил он.Кроме того, как напомнил премьер-министр, политическое давление оказывается на глобальные компании, вложившие в российские проекты миллиарды долларов, а также время и силы. Прерываются логистические цепочки, ограничиваются поставки высокотехнологичного импорта. Остановлено авиасообщение: была сделана попытка лишить российские авиакомпании самолетов. Также ограничен экспорт российских товаров во многие страны.Санкции не обошли стороной и культуру: были требования к деятелям культуры отказаться от своего языка, духовного наследия, убеждений. "Но и на этом не остановились. Начали переименовывать картины. Отменять преподавание русской литературы в вузах. Оскорбляли и выдавливали с соревнований спортсменов, устроили травлю участникам Паралимпиады", - отметил Мишустин."Такие санкции не применялись даже в самые мрачные годы "холодной войны", - заключил премьер-министр.

https://ria.ru/20220407/italiya-1782223552.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, экономика, россия, санкции в отношении россии