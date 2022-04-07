https://ria.ru/20220407/perparaty-1782355076.html

В России есть запасы препаратов для льготников

В России есть запасы препаратов для льготников - РИА Новости, 07.04.2022

В России есть запасы препаратов для льготников

Запас препаратов для льготников в России есть на 5-12 месяцев, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:13

2022-04-07T17:13

2022-04-07T17:13

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Запас препаратов для льготников в России есть на 5-12 месяцев, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."У нас есть запас по льготным категориям граждан от 5 до 12 месяцев, есть запасы в системе ОМС (на) более двух месяцев", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что для исключения проблем с лекарствами все управленческие решения применяются заблаговременно.

https://ria.ru/20220407/lekarstva-1782304708.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия, михаил мурашко