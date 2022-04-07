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В России есть запасы препаратов для льготников - РИА Новости, 07.04.2022
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В России есть запасы препаратов для льготников
В России есть запасы препаратов для льготников - РИА Новости, 07.04.2022
В России есть запасы препаратов для льготников
Запас препаратов для льготников в России есть на 5-12 месяцев, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:13
2022-04-07T17:13
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Запас препаратов для льготников в России есть на 5-12 месяцев, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."У нас есть запас по льготным категориям граждан от 5 до 12 месяцев, есть запасы в системе ОМС (на) более двух месяцев", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что для исключения проблем с лекарствами все управленческие решения применяются заблаговременно.
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здоровье - общество, россия, михаил мурашко
17:13 07.04.2022
 
В России есть запасы препаратов для льготников

В России есть запасы препаратов для льготников на 5-12 месяцев

© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Лекарственные препараты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Запас препаратов для льготников в России есть на 5-12 месяцев, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"У нас есть запас по льготным категориям граждан от 5 до 12 месяцев, есть запасы в системе ОМС (на) более двух месяцев", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что для исключения проблем с лекарствами все управленческие решения применяются заблаговременно.
Аптека - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Здоровье - ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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