https://ria.ru/20220407/perparaty-1782355076.html
В России есть запасы препаратов для льготников
В России есть запасы препаратов для льготников - РИА Новости, 07.04.2022
В России есть запасы препаратов для льготников
Запас препаратов для льготников в России есть на 5-12 месяцев, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:13
2022-04-07T17:13
2022-04-07T17:13
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155836/84/1558368440_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73a888a631a2f142522412fd21f438c4.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Запас препаратов для льготников в России есть на 5-12 месяцев, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."У нас есть запас по льготным категориям граждан от 5 до 12 месяцев, есть запасы в системе ОМС (на) более двух месяцев", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что для исключения проблем с лекарствами все управленческие решения применяются заблаговременно.
https://ria.ru/20220407/lekarstva-1782304708.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155836/84/1558368440_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17a63a813de6bf9425a9baecf87afd4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, михаил мурашко
В России есть запасы препаратов для льготников
В России есть запасы препаратов для льготников на 5-12 месяцев
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Запас препаратов для льготников в России есть на 5-12 месяцев, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"У нас есть запас по льготным категориям граждан от 5 до 12 месяцев, есть запасы в системе ОМС (на) более двух месяцев", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что для исключения проблем с лекарствами все управленческие решения применяются заблаговременно.