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Россия продолжит переговоры с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 07.04.2022
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Россия продолжит переговоры с Украиной, заявил Лавров
Россия продолжит переговоры с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 07.04.2022
Россия продолжит переговоры с Украиной, заявил Лавров
Россия продолжит переговоры с Украиной, несмотря на все провокации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:19
2022-04-07T14:45
в мире
украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия продолжит переговоры с Украиной, несмотря на все провокации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения, в котором в четком и полном объеме все наши изначальные ключевые позиции и требования", отметил министр.
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в мире, украина, россия, сергей лавров
14:19 07.04.2022 (обновлено: 14:45 07.04.2022)
 
Россия продолжит переговоры с Украиной, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Москва продолжит переговоры с Киевом, несмотря на провокации

© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press OfficeРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия продолжит переговоры с Украиной, несмотря на все провокации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения, в котором в четком и полном объеме все наши изначальные ключевые позиции и требования", отметил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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