https://ria.ru/20220407/peregovory-1782298170.html

Россия продолжит переговоры с Украиной, заявил Лавров

Россия продолжит переговоры с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 07.04.2022

Россия продолжит переговоры с Украиной, заявил Лавров

Россия продолжит переговоры с Украиной, несмотря на все провокации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:19

2022-04-07T14:19

2022-04-07T14:45

в мире

украина

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия продолжит переговоры с Украиной, несмотря на все провокации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения, в котором в четком и полном объеме все наши изначальные ключевые позиции и требования", отметил министр.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782299088.html

украина

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сергей лавров