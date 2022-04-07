https://ria.ru/20220407/peregovory-1782298170.html
Россия продолжит переговоры с Украиной, заявил Лавров
Россия продолжит переговоры с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 07.04.2022
Россия продолжит переговоры с Украиной, заявил Лавров
Россия продолжит переговоры с Украиной, несмотря на все провокации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:19
2022-04-07T14:19
2022-04-07T14:45
в мире
украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия продолжит переговоры с Украиной, несмотря на все провокации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения, в котором в четком и полном объеме все наши изначальные ключевые позиции и требования", отметил министр.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782299088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, сергей лавров
14:19 07.04.2022 (обновлено: 14:45 07.04.2022)
Россия продолжит переговоры с Украиной, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Москва продолжит переговоры с Киевом, несмотря на провокации