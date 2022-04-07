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Лукашенко предположил, почему Украина выбрала Стамбул для переговоров - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/peregovory-1782291357.html
Лукашенко предположил, почему Украина выбрала Стамбул для переговоров
Лукашенко предположил, почему Украина выбрала Стамбул для переговоров - РИА Новости, 07.04.2022
Лукашенко предположил, почему Украина выбрала Стамбул для переговоров
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что расценивает проведение переговоров по урегулированию на Украине в Турции как давление Запада на Киев не... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:52
2022-04-07T13:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
александр лукашенко
украина
турция
стамбул
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что расценивает проведение переговоров по урегулированию на Украине в Турции как давление Запада на Киев не ехать в Белоруссию, но подчеркнул, что важен результат диалога, а не место встречи."Стамбул - это давление Запада на Украину ни в коем случае не ехать в Беларусь. Им не нужна была миротворческая миссия в Беларуси. По замыслу я вам сказал: они в одну корзину нас сложили с Россией и решили заодно разобраться. Ну какая миротворческая площадка (в Белоруссии – ред.), надо, к примеру, в Стамбуле, в стране НАТО", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.Вместе с тем белорусский президент подчеркнул, что Белоруссия не настаивает на своей площадке. "Пускай там проводят эти переговоры. Главное, чтобы был результат. Потому что война, еще раз подчеркиваю, - это большой вред для Беларуси", - заявил он.
https://ria.ru/20220406/peregovory-1782109991.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина, турция, стамбул, ситуация в днр и лнр
13:52 07.04.2022
 
Лукашенко предположил, почему Украина выбрала Стамбул для переговоров

Лукашенко считает, что Украина выбрала Стамбул для переговоров под давлением Запада

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что расценивает проведение переговоров по урегулированию на Украине в Турции как давление Запада на Киев не ехать в Белоруссию, но подчеркнул, что важен результат диалога, а не место встречи.
"Стамбул - это давление Запада на Украину ни в коем случае не ехать в Беларусь. Им не нужна была миротворческая миссия в Беларуси. По замыслу я вам сказал: они в одну корзину нас сложили с Россией и решили заодно разобраться. Ну какая миротворческая площадка (в Белоруссии – ред.), надо, к примеру, в Стамбуле, в стране НАТО", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Вместе с тем белорусский президент подчеркнул, что Белоруссия не настаивает на своей площадке. "Пускай там проводят эти переговоры. Главное, чтобы был результат. Потому что война, еще раз подчеркиваю, - это большой вред для Беларуси", - заявил он.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоУкраинаТурцияСтамбулСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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