https://ria.ru/20220407/peregovory-1782291357.html

Лукашенко предположил, почему Украина выбрала Стамбул для переговоров

Лукашенко предположил, почему Украина выбрала Стамбул для переговоров - РИА Новости, 07.04.2022

Лукашенко предположил, почему Украина выбрала Стамбул для переговоров

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что расценивает проведение переговоров по урегулированию на Украине в Турции как давление Запада на Киев не... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:52

2022-04-07T13:52

2022-04-07T13:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

белоруссия

александр лукашенко

украина

турция

стамбул

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что расценивает проведение переговоров по урегулированию на Украине в Турции как давление Запада на Киев не ехать в Белоруссию, но подчеркнул, что важен результат диалога, а не место встречи."Стамбул - это давление Запада на Украину ни в коем случае не ехать в Беларусь. Им не нужна была миротворческая миссия в Беларуси. По замыслу я вам сказал: они в одну корзину нас сложили с Россией и решили заодно разобраться. Ну какая миротворческая площадка (в Белоруссии – ред.), надо, к примеру, в Стамбуле, в стране НАТО", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.Вместе с тем белорусский президент подчеркнул, что Белоруссия не настаивает на своей площадке. "Пускай там проводят эти переговоры. Главное, чтобы был результат. Потому что война, еще раз подчеркиваю, - это большой вред для Беларуси", - заявил он.

https://ria.ru/20220406/peregovory-1782109991.html

белоруссия

украина

турция

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина, турция, стамбул, ситуация в днр и лнр