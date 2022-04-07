https://ria.ru/20220407/peregovorschik-1782319789.html

Трамп назвал Путина умелым переговорщиком

Трамп назвал Путина умелым переговорщиком - РИА Новости, 07.04.2022

Трамп назвал Путина умелым переговорщиком

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина "умелым переговорщиком", пишет газета Washington Post. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:39

2022-04-07T15:39

2022-04-07T15:39

в мире

сша

дональд трамп

владимир путин

россия

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина "умелым переговорщиком", пишет газета Washington Post."Трамп предложил несколько идей того, что он будет делать, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной. Он сказал, что считает президента РФ Владимира Путина умелым переговорщиком из-за отправки войск к границе с Украиной, но полагает, что он "переиграл", вторгшись в страну", - пишет газета, которой экс-президент дал интервью.Согласно изданию, Трамп отметил, что не говорил с Путиным после того, как покинул пост президента.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/tramp-1781560803.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, россия