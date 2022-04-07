https://ria.ru/20220407/pensionery-1782342190.html

Миронов предложил ввести "Чеховскую карту" для пенсионеров

Миронов предложил ввести "Чеховскую карту" для пенсионеров - РИА Новости, 07.04.2022

Миронов предложил ввести "Чеховскую карту" для пенсионеров

Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов в ходе отчета правительства в Госдуме предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:44

2022-04-07T16:44

2022-04-07T16:44

культура

новости культуры

кино и сериалы

театры

музеи

выставки

михаил мишустин

сергей миронов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155852/60/1558526057_0:0:2970:1670_1920x0_80_0_0_e403d1fc55aa1c744c06877cc42cee47.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов в ходе отчета правительства в Госдуме предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ввести по аналогии с "Пушкинской картой" для студентов "Чеховскую карту" для пенсионеров. По ней они могли бы бесплатно посещать театры, кино и музеи.Ранее во время отчета в Думе Мишустин сообщил, что "Пушкинскую карту" уже оформили более четырех с половиной миллиона человек, к участию в программе присоединились более пяти тысяч учреждений культуры. Покупки билетов только за март текущего года, по его словам, превысили один миллиард рублей."Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Она дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы. С 1 сентября до 31 декабря номинал карты составил три тысячи рублей, в этом году он увеличен до пяти тысяч рублей. Участниками программы являются более трех тысяч театров, музеев, концертных площадок.

https://ria.ru/20220407/kino-1782280038.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, театры, музеи, выставки, михаил мишустин, сергей миронов