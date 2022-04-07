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Миронов предложил ввести "Чеховскую карту" для пенсионеров - РИА Новости, 07.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220407/pensionery-1782342190.html
Миронов предложил ввести "Чеховскую карту" для пенсионеров
Миронов предложил ввести "Чеховскую карту" для пенсионеров - РИА Новости, 07.04.2022
Миронов предложил ввести "Чеховскую карту" для пенсионеров
Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов в ходе отчета правительства в Госдуме предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:44
2022-04-07T16:44
культура
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михаил мишустин
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов в ходе отчета правительства в Госдуме предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ввести по аналогии с "Пушкинской картой" для студентов "Чеховскую карту" для пенсионеров. По ней они могли бы бесплатно посещать театры, кино и музеи.Ранее во время отчета в Думе Мишустин сообщил, что "Пушкинскую карту" уже оформили более четырех с половиной миллиона человек, к участию в программе присоединились более пяти тысяч учреждений культуры. Покупки билетов только за март текущего года, по его словам, превысили один миллиард рублей."Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Она дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы. С 1 сентября до 31 декабря номинал карты составил три тысячи рублей, в этом году он увеличен до пяти тысяч рублей. Участниками программы являются более трех тысяч театров, музеев, концертных площадок.
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новости культуры, кино и сериалы, театры, музеи, выставки, михаил мишустин, сергей миронов
16:44 07.04.2022
 
Миронов предложил ввести "Чеховскую карту" для пенсионеров

Сергей Миронов предложил ввести "Чеховскую карту" для пенсионеров на походы в театр и кино

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов на первом заседании осенней сессии
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов на первом заседании осенней сессии - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов в ходе отчета правительства в Госдуме предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ввести по аналогии с "Пушкинской картой" для студентов "Чеховскую карту" для пенсионеров. По ней они могли бы бесплатно посещать театры, кино и музеи.
"Вы сами, правительство, определите, какие категории пенсионеров, какая сумма для посещения театров, кинотеатров, музеев. Пенсионеры очень в этом нуждаются, это было бы правильно", — сказал Миронов.
Ранее во время отчета в Думе Мишустин сообщил, что "Пушкинскую карту" уже оформили более четырех с половиной миллиона человек, к участию в программе присоединились более пяти тысяч учреждений культуры. Покупки билетов только за март текущего года, по его словам, превысили один миллиард рублей.
"Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Она дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы. С 1 сентября до 31 декабря номинал карты составил три тысячи рублей, в этом году он увеличен до пяти тысяч рублей. Участниками программы являются более трех тысяч театров, музеев, концертных площадок.
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КультураНовости культурыКино и сериалыТеатрыМузеиВыставкиМихаил МишустинСергей Миронов
 
 
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