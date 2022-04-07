https://ria.ru/20220407/pensionery-1782342190.html
Миронов предложил ввести "Чеховскую карту" для пенсионеров
Миронов предложил ввести "Чеховскую карту" для пенсионеров - РИА Новости, 07.04.2022
Миронов предложил ввести "Чеховскую карту" для пенсионеров
Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов в ходе отчета правительства в Госдуме предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:44
2022-04-07T16:44
2022-04-07T16:44
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов в ходе отчета правительства в Госдуме предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ввести по аналогии с "Пушкинской картой" для студентов "Чеховскую карту" для пенсионеров. По ней они могли бы бесплатно посещать театры, кино и музеи.Ранее во время отчета в Думе Мишустин сообщил, что "Пушкинскую карту" уже оформили более четырех с половиной миллиона человек, к участию в программе присоединились более пяти тысяч учреждений культуры. Покупки билетов только за март текущего года, по его словам, превысили один миллиард рублей."Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Она дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы. С 1 сентября до 31 декабря номинал карты составил три тысячи рублей, в этом году он увеличен до пяти тысяч рублей. Участниками программы являются более трех тысяч театров, музеев, концертных площадок.
https://ria.ru/20220407/kino-1782280038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, театры, музеи, выставки, михаил мишустин, сергей миронов
Миронов предложил ввести "Чеховскую карту" для пенсионеров
Сергей Миронов предложил ввести "Чеховскую карту" для пенсионеров на походы в театр и кино
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов в ходе отчета правительства в Госдуме предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ввести по аналогии с "Пушкинской картой" для студентов "Чеховскую карту" для пенсионеров. По ней они могли бы бесплатно посещать театры, кино и музеи.
"Вы сами, правительство, определите, какие категории пенсионеров, какая сумма для посещения театров, кинотеатров, музеев. Пенсионеры очень в этом нуждаются, это было бы правильно", — сказал Миронов.
Ранее во время отчета в Думе Мишустин сообщил, что "Пушкинскую карту" уже оформили более четырех с половиной миллиона человек, к участию в программе присоединились более пяти тысяч учреждений культуры. Покупки билетов только за март текущего года, по его словам, превысили один миллиард рублей.
"Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Она дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы. С 1 сентября до 31 декабря номинал карты составил три тысячи рублей, в этом году он увеличен до пяти тысяч рублей. Участниками программы являются более трех тысяч театров, музеев, концертных площадок.