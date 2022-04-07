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Спикер палаты представителей США Пелоси заразилась коронавирусом - РИА Новости, 07.04.2022
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Спикер палаты представителей США Пелоси заразилась коронавирусом
Спикер палаты представителей США Пелоси заразилась коронавирусом - РИА Новости, 07.04.2022
Спикер палаты представителей США Пелоси заразилась коронавирусом
Спикер палаты представителей конгресса США, 82-летняя Нэнси Пелоси сдала положительный тест на коронавирус, сообщил представитель администрации спикера Дрю... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T20:03
2022-04-07T20:03
в мире
сша
нэнси пелоси
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США, 82-летняя Нэнси Пелоси сдала положительный тест на коронавирус, сообщил представитель администрации спикера Дрю Хэммилл."Спикер сдала положительный тест на COVID-19, у нее нет симптомов (заболевания)", - написал в Twitter-аккаунте представитель Пелоси. По его информации, ранее на этой неделе у нее был отрицательный тест."Спикер полностью вакцинирована и ревакцинирована, она благодарна вакцине за хорошую защиту", - говорится в сообщении Хэммилл. По его словам, Пелоси соблюдает карантин согласно правилам, поэтому поездка делегации конгресса в азиатский регион с ее участием отложена на неопределенный срок.Представитель администрации Пелоси не сообщил подробности, однако СМИ писали, что делегация во главе с Пелоси в ближайшие дни отправится в Японию, а затем посетит остров Тайвань. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызовет протест Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США.Утром в четверг Пелоси должна была провести регулярную пресс-конференцию, но мероприятие внезапно отменили, когда журналисты уже заняли свои места в зале.Пелоси исполнилось 82 года 26 марта. Она является спикером палаты представителей конгресса США, третьим лицом в государственной иерархии США, с 2019 года, до этого она также занимала кресло спикера с 2007 по 2011 год.Целая череда высокопоставленных членов администрации США сдала в последнее время положительные тесты на коронавирус. О положительном тесте сообщали глава минторга США Джина Раймондо, генпрокурор США Меррик Гарланд, глава ЦРУ Уильям Бернс и мэр Вашингтона Мюриэл Баузер.На этой неделе Пелоси вела активную светскую и политическую жизнь - в среду вечером она была среди гостей баллотирующегося на губернаторский пост в штате Мэриленд бывшего министра труда Тома Переза, а во вторник участвовала в организованном Белым домом мероприятии, посвященном снижению расходов американцев на медицину, с участием действующего президента Джо Байдена и экс-президента Барака Обамы. С ими обоими Пелоси тесно общалась в тот день.
https://ria.ru/20220323/klinton-1779548333.html
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в мире, сша, нэнси пелоси, коронавирус covid-19
20:03 07.04.2022
 
Спикер палаты представителей США Пелоси заразилась коронавирусом

Спикер палаты представителей США Пелоси сдала положительный тест на COVID-19

© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США, 82-летняя Нэнси Пелоси сдала положительный тест на коронавирус, сообщил представитель администрации спикера Дрю Хэммилл.
"Спикер сдала положительный тест на COVID-19, у нее нет симптомов (заболевания)", - написал в Twitter-аккаунте представитель Пелоси. По его информации, ранее на этой неделе у нее был отрицательный тест.
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"Спикер полностью вакцинирована и ревакцинирована, она благодарна вакцине за хорошую защиту", - говорится в сообщении Хэммилл. По его словам, Пелоси соблюдает карантин согласно правилам, поэтому поездка делегации конгресса в азиатский регион с ее участием отложена на неопределенный срок.
Представитель администрации Пелоси не сообщил подробности, однако СМИ писали, что делегация во главе с Пелоси в ближайшие дни отправится в Японию, а затем посетит остров Тайвань. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызовет протест Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США.
Утром в четверг Пелоси должна была провести регулярную пресс-конференцию, но мероприятие внезапно отменили, когда журналисты уже заняли свои места в зале.
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Пелоси исполнилось 82 года 26 марта. Она является спикером палаты представителей конгресса США, третьим лицом в государственной иерархии США, с 2019 года, до этого она также занимала кресло спикера с 2007 по 2011 год.
Целая череда высокопоставленных членов администрации США сдала в последнее время положительные тесты на коронавирус. О положительном тесте сообщали глава минторга США Джина Раймондо, генпрокурор США Меррик Гарланд, глава ЦРУ Уильям Бернс и мэр Вашингтона Мюриэл Баузер.
На этой неделе Пелоси вела активную светскую и политическую жизнь - в среду вечером она была среди гостей баллотирующегося на губернаторский пост в штате Мэриленд бывшего министра труда Тома Переза, а во вторник участвовала в организованном Белым домом мероприятии, посвященном снижению расходов американцев на медицину, с участием действующего президента Джо Байдена и экс-президента Барака Обамы. С ими обоими Пелоси тесно общалась в тот день.
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