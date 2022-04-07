https://ria.ru/20220407/pedestal-1782199481.html

Эксперт рассказал, почему Китай не готов сбросить доллар с пьедестала

Эксперт рассказал, почему Китай не готов сбросить доллар с пьедестала - РИА Новости, 07.04.2022

Эксперт рассказал, почему Китай не готов сбросить доллар с пьедестала

Позиции доллара сейчас довольно прочные, и страны, чья роль в экономике меньше, вряд ли смогут лишить его статуса главной мировой валюты, рассказал агентству... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T03:18

2022-04-07T03:18

2022-04-07T10:14

экономика

саудовская аравия

китай

доллар

сша

юань

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Позиции доллара сейчас довольно прочные, и страны, чья роль в экономике меньше, вряд ли смогут лишить его статуса главной мировой валюты, рассказал агентству "Прайм" аналитик группы "Финам" Андрей Маслов.По его словам, если даже Саудовская Аравия и Китай задумают отказаться от доллара, глобально ему ничего не угрожает. Кроме того, Китай не горит желанием превращать юань в резервную валюту."Это приведет к накоплению китайской валюты у инвесторов и позволит иностранцам выкупать части китайского бизнеса. Особенно остро эта проблема отражена в сфере строительства, которая остается одной из самых закрытых и прибыльных в стране", — пояснил Маслов.Поэтому в ближайшее время доллар, скорее всего, останется главной мировой резервной валютой, считает эксперт. Его доля в международной торговле и на валютном рынке велика, и большая часть этой торговли приходится на развитые страны, напомнил он.

https://ria.ru/20220404/kitay-1781314723.html

саудовская аравия

китай

сша

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, саудовская аравия, китай, доллар, сша, юань