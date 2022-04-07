https://ria.ru/20220407/park-1782314767.html

Реконструкция парка Майкопа будет завершена в этом году

Реконструкция парка Майкопа будет завершена в этом году - РИА Новости, 07.04.2022

Реконструкция парка Майкопа будет завершена в этом году

Реконструкция городского парка Майкопа будет завершена в текущем году к празднованию 100-летия Адыгеи, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:25

2022-04-07T15:25

2022-04-07T15:26

республика адыгея

общество

мурат кумпилов

майкоп

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 7 апр – РИА Новости. Реконструкция городского парка Майкопа будет завершена в текущем году к празднованию 100-летия Адыгеи, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов​ проверил ход работ по благоустройству парка культуры и отдыха города Майкопа, которое ведется в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики."Масштабная реконструкция предполагает благоустройство нижнего яруса, прогулочной и игровой территорий, берегоукрепительные работы. Запланированы установка новых светильников, благоустройство аллеи и клумб, создание малых архитектурных форм, лестничных сходов к реке. Кроме того, там появятся прогулочные тропинки и велодорожки, скалодром, теневые навесы, "умные" скамейки, инсталляция в виде яблока – символа города… Завершить работы планируется в этом году к 100-летию государственности Адыгеи", - говорится в сообщении.Уточняется, что на реализацию проекта предусмотрено порядка 405 миллионов рублей, половина из этих денег уже освоены, кроме того, дополнительные средства на работы по благоустройству будут выделены ещё из республиканского бюджета.После работ по берегоукреплению и созданию новой зоны отдыха запланированы реконструкция бассейна и обустройство ярусных лестниц, установка лифта и создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями, а также прокладка веломаршрута."Городской парк – одна из главных достопримечательностей республиканской столицы. Он должен стать излюбленным местом отдыха майкопчан и гостей республики… Всё должно быть не только красивым, эстетичным, комфортным, но прочным, безопасным и функциональным. Мы создаем объекты на долгие годы. Поэтому качество работ должно быть идеальным", – цитирует Кумпилова пресс-служба.

https://ria.ru/20220405/stroyki-1781965490.html

https://ria.ru/20220324/adygeya-1779890443.html

майкоп

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, мурат кумпилов, майкоп, республика адыгея