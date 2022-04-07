Гаврилов отверг слухи о возможности применения ядерного оружия на Украине
Глава делегации в Вене Гаврилов отверг слухи о планах применить ядерное оружие на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
ВЕНА, 7 апр - РИА Новости. Москва отвергает провокационные инсинуации Запада о возможности использования Россией ядерного оружия на Украине, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов.
"В последнее время мы также слышали на Западе провокационные заявления о планах России использовать ядерное оружие на Украине. Они не имеют ни малейшей рациональной основы", - сказал Гаврилов на 1007-м пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). По его словам, Москва "твердо руководствуется принципом, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана".
"Категорически отвергаем попытки США, их союзников и пособников вменить России вину за возможные риски применения оружия массового уничтожения на Украине. Не будет лишним напомнить, что зачинщиком всех этих дезинформационных вбросов является страна, которая в 1945 году применила ядерное оружие против японских городов Хиросима и Нагасаки, по сути, осуществив тем самым его испытание на мирных жителях", - добавил дипломат.