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Гаврилов отверг слухи о возможности применения ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 07.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Гаврилов отверг слухи о возможности применения ядерного оружия на Украине
Гаврилов отверг слухи о возможности применения ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 07.04.2022
Гаврилов отверг слухи о возможности применения ядерного оружия на Украине
Москва отвергает провокационные инсинуации Запада о возможности использования Россией ядерного оружия на Украине, заявил глава делегации РФ на переговорах в... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:19
2022-04-07T18:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ядерное оружие
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 7 апр - РИА Новости. Москва отвергает провокационные инсинуации Запада о возможности использования Россией ядерного оружия на Украине, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов."В последнее время мы также слышали на Западе провокационные заявления о планах России использовать ядерное оружие на Украине. Они не имеют ни малейшей рациональной основы", - сказал Гаврилов на 1007-м пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). По его словам, Москва "твердо руководствуется принципом, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана"."Категорически отвергаем попытки США, их союзников и пособников вменить России вину за возможные риски применения оружия массового уничтожения на Украине. Не будет лишним напомнить, что зачинщиком всех этих дезинформационных вбросов является страна, которая в 1945 году применила ядерное оружие против японских городов Хиросима и Нагасаки, по сути, осуществив тем самым его испытание на мирных жителях", - добавил дипломат.
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в мире, россия, украина, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр
18:19 07.04.2022
 
Гаврилов отверг слухи о возможности применения ядерного оружия на Украине

Глава делегации в Вене Гаврилов отверг слухи о планах применить ядерное оружие на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
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ВЕНА, 7 апр - РИА Новости. Москва отвергает провокационные инсинуации Запада о возможности использования Россией ядерного оружия на Украине, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов.
"В последнее время мы также слышали на Западе провокационные заявления о планах России использовать ядерное оружие на Украине. Они не имеют ни малейшей рациональной основы", - сказал Гаврилов на 1007-м пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). По его словам, Москва "твердо руководствуется принципом, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана".
"Категорически отвергаем попытки США, их союзников и пособников вменить России вину за возможные риски применения оружия массового уничтожения на Украине. Не будет лишним напомнить, что зачинщиком всех этих дезинформационных вбросов является страна, которая в 1945 году применила ядерное оружие против японских городов Хиросима и Нагасаки, по сути, осуществив тем самым его испытание на мирных жителях", - добавил дипломат.
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