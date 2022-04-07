https://ria.ru/20220407/oruzhie-1782371005.html

Гаврилов отверг слухи о возможности применения ядерного оружия на Украине

Гаврилов отверг слухи о возможности применения ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 07.04.2022

Гаврилов отверг слухи о возможности применения ядерного оружия на Украине

Москва отвергает провокационные инсинуации Запада о возможности использования Россией ядерного оружия на Украине, заявил глава делегации РФ на переговорах в... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:19

2022-04-07T18:19

2022-04-07T18:19

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ВЕНА, 7 апр - РИА Новости. Москва отвергает провокационные инсинуации Запада о возможности использования Россией ядерного оружия на Украине, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов."В последнее время мы также слышали на Западе провокационные заявления о планах России использовать ядерное оружие на Украине. Они не имеют ни малейшей рациональной основы", - сказал Гаврилов на 1007-м пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). По его словам, Москва "твердо руководствуется принципом, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана"."Категорически отвергаем попытки США, их союзников и пособников вменить России вину за возможные риски применения оружия массового уничтожения на Украине. Не будет лишним напомнить, что зачинщиком всех этих дезинформационных вбросов является страна, которая в 1945 году применила ядерное оружие против японских городов Хиросима и Нагасаки, по сути, осуществив тем самым его испытание на мирных жителях", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20220405/primenenie-1781805580.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр