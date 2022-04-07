Бывшие боевики теробороны в Херсоне сдают оружие российским военным
Бывшие боевики территориальной обороны в Херсоне сдают оружие российским военным
© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины
ХЕРСОН, 7 апр - РИА Новости. Бывшие боевики территориальной обороны в Херсоне добровольно сдают оружие российским военным, рассказал РИА Новости источник в российских силовых ведомствах.
В настоящее время Херсон находится под контролем российских войск.
"Бывшие боевики теробороны добровольно сдают оружие, которое им ранее выдавали киевские власти. Как правило, это автоматы Калашникова и патроны к ним. Все оружие украинская сторона раздавала всем желающим гражданским без предоставления каких-либо документов и записей в реестрах для дальнейшего учета", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в Херсонской области появились первые желающие добровольно сдать оружие в рамках демилитаризации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.