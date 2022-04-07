https://ria.ru/20220407/oon-1782377945.html

Белоруссия выступила против приостановки участия России в СПЧ ООН

Белоруссия выступила против приостановки участия России в СПЧ ООН - РИА Новости, 07.04.2022

Белоруссия выступила против приостановки участия России в СПЧ ООН

Принятие резолюции ГА ООН по приостановке членства РФ в СПЧ ООН рассчитано на демонизацию РФ и подвергает риску мирные переговоры между Россией и Украиной,... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:49

2022-04-07T18:49

2022-04-07T19:34

оон

совет по правам человека оон (спч оон)

белоруссия

россия

санкции в отношении россии

в мире

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ООН, 7 апр – РИА Новости. Принятие резолюции ГА ООН по приостановке членства РФ в СПЧ ООН рассчитано на демонизацию РФ и подвергает риску мирные переговоры между Россией и Украиной, заявил на заседании Генассамблеи постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков."Белоруссия категорически против представленного проекта резолюции. Выдвижение проекта мотивировано исключительно политическими интересами, имеющими целью демонизацию РФ и попытку ее изоляции в международных организациях", - сказал Рыбаков.По его словам, такие идеи ведут к долгосрочным негативным последствиям вплоть до развала самой ООН. Он указал, что такое решение ГА ООН подвергнет дополнительному риску перспективы мирного переговорного процесса между РФ и Украиной.

https://ria.ru/20220407/oon-1782363867.html

белоруссия

россия

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Кирилл Волков

оон, совет по правам человека оон (спч оон), белоруссия, россия, санкции в отношении россии, в мире