https://ria.ru/20220407/oon-1782377945.html
Белоруссия выступила против приостановки участия России в СПЧ ООН
Белоруссия выступила против приостановки участия России в СПЧ ООН - РИА Новости, 07.04.2022
Белоруссия выступила против приостановки участия России в СПЧ ООН
Принятие резолюции ГА ООН по приостановке членства РФ в СПЧ ООН рассчитано на демонизацию РФ и подвергает риску мирные переговоры между Россией и Украиной,... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:49
2022-04-07T18:49
2022-04-07T19:34
оон
совет по правам человека оон (спч оон)
белоруссия
россия
санкции в отношении россии
в мире
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ООН, 7 апр – РИА Новости. Принятие резолюции ГА ООН по приостановке членства РФ в СПЧ ООН рассчитано на демонизацию РФ и подвергает риску мирные переговоры между Россией и Украиной, заявил на заседании Генассамблеи постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков."Белоруссия категорически против представленного проекта резолюции. Выдвижение проекта мотивировано исключительно политическими интересами, имеющими целью демонизацию РФ и попытку ее изоляции в международных организациях", - сказал Рыбаков.По его словам, такие идеи ведут к долгосрочным негативным последствиям вплоть до развала самой ООН. Он указал, что такое решение ГА ООН подвергнет дополнительному риску перспективы мирного переговорного процесса между РФ и Украиной.
https://ria.ru/20220407/oon-1782363867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, совет по правам человека оон (спч оон), белоруссия, россия, санкции в отношении россии, в мире
18:49 07.04.2022 (обновлено: 19:34 07.04.2022)
Белоруссия выступила против приостановки участия России в СПЧ ООН
Постпред Белоруссии назвал резолюцию о приостановке участия России в СПЧ ООН политической