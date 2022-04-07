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Белоруссия выступила против приостановки участия России в СПЧ ООН - РИА Новости, 07.04.2022
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Белоруссия выступила против приостановки участия России в СПЧ ООН
Белоруссия выступила против приостановки участия России в СПЧ ООН - РИА Новости, 07.04.2022
Белоруссия выступила против приостановки участия России в СПЧ ООН
Принятие резолюции ГА ООН по приостановке членства РФ в СПЧ ООН рассчитано на демонизацию РФ и подвергает риску мирные переговоры между Россией и Украиной,... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:49
2022-04-07T19:34
оон
совет по правам человека оон (спч оон)
белоруссия
россия
санкции в отношении россии
в мире
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ООН, 7 апр – РИА Новости. Принятие резолюции ГА ООН по приостановке членства РФ в СПЧ ООН рассчитано на демонизацию РФ и подвергает риску мирные переговоры между Россией и Украиной, заявил на заседании Генассамблеи постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков."Белоруссия категорически против представленного проекта резолюции. Выдвижение проекта мотивировано исключительно политическими интересами, имеющими целью демонизацию РФ и попытку ее изоляции в международных организациях", - сказал Рыбаков.По его словам, такие идеи ведут к долгосрочным негативным последствиям вплоть до развала самой ООН. Он указал, что такое решение ГА ООН подвергнет дополнительному риску перспективы мирного переговорного процесса между РФ и Украиной.
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оон, совет по правам человека оон (спч оон), белоруссия, россия, санкции в отношении россии, в мире
18:49 07.04.2022 (обновлено: 19:34 07.04.2022)
 
Белоруссия выступила против приостановки участия России в СПЧ ООН

Постпред Белоруссии назвал резолюцию о приостановке участия России в СПЧ ООН политической

© NASA / Denis BalibouseПустые места делегации США на сессии Совета по правам человека при ООН в Женеве
Пустые места делегации США на сессии Совета по правам человека при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© NASA / Denis Balibouse
Пустые места делегации США на сессии Совета по правам человека при ООН в Женеве
Читать ria.ru в
ООН, 7 апр – РИА Новости. Принятие резолюции ГА ООН по приостановке членства РФ в СПЧ ООН рассчитано на демонизацию РФ и подвергает риску мирные переговоры между Россией и Украиной, заявил на заседании Генассамблеи постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
"Белоруссия категорически против представленного проекта резолюции. Выдвижение проекта мотивировано исключительно политическими интересами, имеющими целью демонизацию РФ и попытку ее изоляции в международных организациях", - сказал Рыбаков.
По его словам, такие идеи ведут к долгосрочным негативным последствиям вплоть до развала самой ООН. Он указал, что такое решение ГА ООН подвергнет дополнительному риску перспективы мирного переговорного процесса между РФ и Украиной.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 17:49
США пытаются сохранить тотальный контроль над ГА ООН, заявил зампостпреда
 
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