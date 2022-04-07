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Минобороны заявило о беспорядочных обстрелах неонацистами гумкоридоров - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/obstrely-1782403994.html
Минобороны заявило о беспорядочных обстрелах неонацистами гумкоридоров
Минобороны заявило о беспорядочных обстрелах неонацистами гумкоридоров - РИА Новости, 07.04.2022
Минобороны заявило о беспорядочных обстрелах неонацистами гумкоридоров
Российская сторона ежедневно фиксирует беспорядочные обстрелы украинскими неонацистами гуманитарных коридоров, заявил в четверг начальник Национального центра... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T21:47
2022-04-07T21:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
киев
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
михаил мизинцев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российская сторона ежедневно фиксирует беспорядочные обстрелы украинскими неонацистами гуманитарных коридоров, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, ежедневно фиксируются беспорядочные обстрелы неонацистами гуманитарных коридоров из различного стрелкового оружия и минометов. При этом с 4 апреля 2022 года интенсивность таких обстрелов постоянно увеличивалась", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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россия
киев
луганская народная республика
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в мире, россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:47 07.04.2022 (обновлено: 21:48 07.04.2022)
 
Минобороны заявило о беспорядочных обстрелах неонацистами гумкоридоров

Минобороны России заявило о беспорядочных обстрелах неонацистами гумкоридоров на Украине

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МВД ДНР проверяют беженцев из Мариуполя со стороны поселка Рыбацкое
Сотрудники МВД ДНР проверяют беженцев из Мариуполя со стороны поселка Рыбацкое - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудники МВД ДНР проверяют беженцев из Мариуполя со стороны поселка Рыбацкое. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российская сторона ежедневно фиксирует беспорядочные обстрелы украинскими неонацистами гуманитарных коридоров, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, ежедневно фиксируются беспорядочные обстрелы неонацистами гуманитарных коридоров из различного стрелкового оружия и минометов. При этом с 4 апреля 2022 года интенсивность таких обстрелов постоянно увеличивалась", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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