https://ria.ru/20220407/neonatsisty-1782402879.html

В Минобороны рассказали об акции устрашения неонацистов в Харькове

В Минобороны рассказали об акции устрашения неонацистов в Харькове - РИА Новости, 07.04.2022

В Минобороны рассказали об акции устрашения неонацистов в Харькове

Украинские националисты обстреляли жителей Харькова из минометов для устрашения, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T21:34

2022-04-07T21:34

2022-04-07T22:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украинские националисты обстреляли жителей Харькова из минометов для устрашения, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине Михаил Мизинцев.Кроме того, боевики атаковали гражданские автомобили на блокпостах на выездах из Дергачей и Слатино Харьковской области. Жители пытались выехать в направлении России.Москва неоднократно указывала на многочисленные преступления украинских националистов против мирных жителей и российских военных. По свидетельствам очевидцев, бойцы ВСУ обстреливают жилые дома из крупнокалиберных орудий, минируют инфраструктуру и выгоняют людей из больниц, школ и детских садов. Помимо этого, в Сети распространяются видеозаписи с пытками и убийствами пленных россиян. Кремль подчеркивает, что Запад и международные организации игнорируют эти действия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, москва, владимир путин