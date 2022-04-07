21:34 07.04.2022 (обновлено: 22:10 07.04.2022)
В Минобороны рассказали об акции устрашения неонацистов в Харькове
Минобороны: неонацисты в Харькове провели акции устрашения, стреляя в жителей из минометов
Украинские военнослужащие недалеко от Харькова
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украинские националисты обстреляли жителей Харькова из минометов для устрашения, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине Михаил Мизинцев.
"В Харькове, в жилых кварталах Шевченковского и Холодногорского районов, неонацисты в период, когда людям разрешено покидать свои дома для покупки продуктов и предметов первой необходимости, провели безжалостные акции устрашения с применением минометов. В результате беспорядочных обстрелов есть раненые", — сказал генерал-полковник.
Кроме того, боевики атаковали гражданские автомобили на блокпостах на выездах из Дергачей и Слатино Харьковской области. Жители пытались выехать в направлении России.
Москва неоднократно указывала на многочисленные преступления украинских националистов против мирных жителей и российских военных. По свидетельствам очевидцев, бойцы ВСУ обстреливают жилые дома из крупнокалиберных орудий, минируют инфраструктуру и выгоняют людей из больниц, школ и детских садов. Помимо этого, в Сети распространяются видеозаписи с пытками и убийствами пленных россиян. Кремль подчеркивает, что Запад и международные организации игнорируют эти действия.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.