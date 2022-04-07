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Военнослужащие ДНР уничтожили за сутки более 50 украинских националистов - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/natsionalisty-1782386181.html
Военнослужащие ДНР уничтожили за сутки более 50 украинских националистов
Военнослужащие ДНР уничтожили за сутки более 50 украинских националистов - РИА Новости, 07.04.2022
Военнослужащие ДНР уничтожили за сутки более 50 украинских националистов
Военнослужащие ДНР уничтожили с начала суток более 50 украинских националистов, говорится в заявлении Народной милиции ДНР. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T19:40
2022-04-07T19:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
киев
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Военнослужащие ДНР уничтожили с начала суток более 50 украинских националистов, говорится в заявлении Народной милиции ДНР."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 54 украинских националиста, девять огневых точек, в том числе три минометных расчета, два бронированных автомобиля и одно грузовое транспортное средство", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.В нем также отмечается, что за прошедшие сутки погибли четверо военнослужащих ДНР и 26 получили ранения. С начала суток украинские войска выпустили более 200 снарядов и мин по территории ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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киев
луганская народная республика
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в мире, россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
19:40 07.04.2022
 
Военнослужащие ДНР уничтожили за сутки более 50 украинских националистов

Народная милиция ДНР: военные республики за сутки уничтожили 50 украинских националистов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТанкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Военнослужащие ДНР уничтожили с начала суток более 50 украинских националистов, говорится в заявлении Народной милиции ДНР.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 54 украинских националиста, девять огневых точек, в том числе три минометных расчета, два бронированных автомобиля и одно грузовое транспортное средство", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В нем также отмечается, что за прошедшие сутки погибли четверо военнослужащих ДНР и 26 получили ранения. С начала суток украинские войска выпустили более 200 снарядов и мин по территории ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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