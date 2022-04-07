https://ria.ru/20220407/natsionalisty-1782386181.html

Военнослужащие ДНР уничтожили за сутки более 50 украинских националистов

Военнослужащие ДНР уничтожили за сутки более 50 украинских националистов - РИА Новости, 07.04.2022

Военнослужащие ДНР уничтожили за сутки более 50 украинских националистов

Военнослужащие ДНР уничтожили с начала суток более 50 украинских националистов, говорится в заявлении Народной милиции ДНР. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T19:40

2022-04-07T19:40

2022-04-07T19:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

киев

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782032264_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_f6128de779ba72ff07c95daf6c32aded.jpg

ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Военнослужащие ДНР уничтожили с начала суток более 50 украинских националистов, говорится в заявлении Народной милиции ДНР."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 54 украинских националиста, девять огневых точек, в том числе три минометных расчета, два бронированных автомобиля и одно грузовое транспортное средство", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.В нем также отмечается, что за прошедшие сутки погибли четверо военнослужащих ДНР и 26 получили ранения. С начала суток украинские войска выпустили более 200 снарядов и мин по территории ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

россия

киев

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина