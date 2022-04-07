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На Чукотке произошел новый случай нападения бездомной собаки на ребенка
На Чукотке произошел новый случай нападения бездомной собаки на ребенка - РИА Новости, 07.04.2022
На Чукотке произошел новый случай нападения бездомной собаки на ребенка
Бездомная собака напала на ребенка в Билибинском районе Чукотки, прокуратура начала проверку, сообщает региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T02:08
2022-04-07T02:08
2022-04-07T02:09
происшествия
чукотка
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Бездомная собака напала на ребенка в Билибинском районе Чукотки, прокуратура начала проверку, сообщает региональное надзорное ведомство.После осмотра фельдшера и оказания медицинской помощи ребенку назначено амбулаторное лечение. Прокуроры оценят полноту мер, принимаемых уполномоченными органами по обращению с бездомными животными. Виновных привлекут к ответственности.Ранее на основании неоднократных сообщений средств массовой информации о нападении бездомных собак на людей, причинения вреда несовершеннолетним, органами прокуратуры округа проведены проверки деятельности региональных органов власти, ветеринарных служб, выполняющих с 1 января 2022 года функции по отлову и содержанию животных без владельцев в приютах.В феврале в чукотском поселке Угольные Копи зафиксировано три случая нападения собак на детей, еще один – на ребенка в Анадыре. Как ранее по результатам проверок сообщала региональная прокуратура, работа по сокращению численности агрессивных животных без владельцев на Чукотке фактически не проводится, отловы не ведутся, инфраструктура для функционирования приютов в полном объеме не создана. Прокурор округа внес представление губернатору Роману Копину, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, чукотка, россия
02:08 07.04.2022 (обновлено: 02:09 07.04.2022)
На Чукотке произошел новый случай нападения бездомной собаки на ребенка
На Чукотке прокуратура начала проверку по факту нападения бездомной собаки на ребенка
ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Бездомная собака напала на ребенка в Билибинском районе Чукотки, прокуратура начала проверку, сообщает региональное надзорное ведомство.
"Шестого апреля текущего года в полицию поступило заявление жительницы села Омолон Билибинского района о том, что около дома 7 по улице Береговая на ее малолетнего сына 2012 года рождения напала безнадзорная собака и причинила телесные повреждения в виде укушенной раны кисти правой руки", - говорится в сообщении.
После осмотра фельдшера и оказания медицинской помощи ребенку назначено амбулаторное лечение. Прокуроры оценят полноту мер, принимаемых уполномоченными органами по обращению с бездомными животными. Виновных привлекут к ответственности.
Ранее на основании неоднократных сообщений средств массовой информации о нападении бездомных собак на людей, причинения вреда несовершеннолетним, органами прокуратуры округа проведены проверки деятельности региональных органов власти, ветеринарных служб, выполняющих с 1 января 2022 года функции по отлову и содержанию животных без владельцев в приютах.
В феврале в чукотском поселке Угольные Копи зафиксировано три случая нападения собак на детей, еще один – на ребенка в Анадыре
. Как ранее по результатам проверок сообщала региональная прокуратура, работа по сокращению численности агрессивных животных без владельцев на Чукотке
фактически не проводится, отловы не ведутся, инфраструктура для функционирования приютов в полном объеме не создана. Прокурор округа внес представление губернатору Роману Копину
, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
За последнее время в разных регионах России
произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко
заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.