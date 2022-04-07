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На Чукотке произошел новый случай нападения бездомной собаки на ребенка

На Чукотке произошел новый случай нападения бездомной собаки на ребенка - РИА Новости, 07.04.2022

На Чукотке произошел новый случай нападения бездомной собаки на ребенка

Бездомная собака напала на ребенка в Билибинском районе Чукотки, прокуратура начала проверку, сообщает региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T02:08

2022-04-07T02:08

2022-04-07T02:09

происшествия

чукотка

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Бездомная собака напала на ребенка в Билибинском районе Чукотки, прокуратура начала проверку, сообщает региональное надзорное ведомство.После осмотра фельдшера и оказания медицинской помощи ребенку назначено амбулаторное лечение. Прокуроры оценят полноту мер, принимаемых уполномоченными органами по обращению с бездомными животными. Виновных привлекут к ответственности.Ранее на основании неоднократных сообщений средств массовой информации о нападении бездомных собак на людей, причинения вреда несовершеннолетним, органами прокуратуры округа проведены проверки деятельности региональных органов власти, ветеринарных служб, выполняющих с 1 января 2022 года функции по отлову и содержанию животных без владельцев в приютах.В феврале в чукотском поселке Угольные Копи зафиксировано три случая нападения собак на детей, еще один – на ребенка в Анадыре. Как ранее по результатам проверок сообщала региональная прокуратура, работа по сокращению численности агрессивных животных без владельцев на Чукотке фактически не проводится, отловы не ведутся, инфраструктура для функционирования приютов в полном объеме не создана. Прокурор округа внес представление губернатору Роману Копину, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220329/sobaki-1780617203.html

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, чукотка, россия