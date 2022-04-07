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Кадыров рассказал о "следах иностранных наемников" в Мариуполе - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/naemniki-1782407175.html
Кадыров рассказал о "следах иностранных наемников" в Мариуполе
Кадыров рассказал о "следах иностранных наемников" в Мариуполе - РИА Новости, 07.04.2022
Кадыров рассказал о "следах иностранных наемников" в Мариуполе
Чеченские бойцы в ходе зачисток в Мариуполе находят следы иностранных наёмников и террористов в рядах противника, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T22:25
2022-04-07T22:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ахмат кадыров (политик)
россия
киев
луганская народная республика
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 7 апр – РИА Новости. Чеченские бойцы в ходе зачисток в Мариуполе находят следы иностранных наёмников и террористов в рядах противника, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Пока бандеровцы в соцсетях утешают свою аудиторию высосанными из пальца "успехами" на передовой, наши штурмовые отряды практически освободили весь Мариуполь. Но самое интересное в том, что во время зачисток после подавления огневого сопротивления врага наши бойцы находят все больше подтверждений наличия наемников в стане бандеровцев", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Кадыров также опубликовал видеозапись на которой, по его словам, командир полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев захватил "очередные позиции противника", где "наглядны следы пребывания иностранных наемников и террористов".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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россия
киев
луганская народная республика
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в мире, ахмат кадыров (политик), россия, киев, луганская народная республика, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), вооруженные силы украины, украина
22:25 07.04.2022 (обновлено: 22:28 07.04.2022)
 
Кадыров рассказал о "следах иностранных наемников" в Мариуполе

Кадыров: бойцы из Чечни находят в Мариуполе "следы" иностранных наемников в рядах противника

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" в Мариуполе
Бойцы специального отряда быстрого реагирования Ахмат в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" в Мариуполе. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 7 апр – РИА Новости. Чеченские бойцы в ходе зачисток в Мариуполе находят следы иностранных наёмников и террористов в рядах противника, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Пока бандеровцы в соцсетях утешают свою аудиторию высосанными из пальца "успехами" на передовой, наши штурмовые отряды практически освободили весь Мариуполь. Но самое интересное в том, что во время зачисток после подавления огневого сопротивления врага наши бойцы находят все больше подтверждений наличия наемников в стане бандеровцев", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Кадыров также опубликовал видеозапись на которой, по его словам, командир полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев захватил "очередные позиции противника", где "наглядны следы пребывания иностранных наемников и террористов".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАхмат Кадыров (политик)РоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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