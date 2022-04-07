https://ria.ru/20220407/moshennichestvo-1782205684.html

Эксперт назвал пять популярных в России схем финансового мошенничества

Эксперт назвал пять популярных в России схем финансового мошенничества - РИА Новости, 07.04.2022

Эксперт назвал пять популярных в России схем финансового мошенничества

Мошенники постоянно обновляют свои методы и используют различные резонансные события для вымогательства и кражи денег, но большинство их схем хорошо известны,... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T04:53

2022-04-07T04:53

2022-04-07T04:53

россия

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мошенники постоянно обновляют свои методы и используют различные резонансные события для вымогательства и кражи денег, но большинство их схем хорошо известны, рассказал РИА Новости эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Андрей Слободчиков.Одна из самых популярных мошеннических схем сейчас, по его словам, это когда злоумышленники предлагают пользователям сервисы, аналогичные заблокированным на территории России, или способы обхода блокировки, выманивая при этом конфиденциальную информацию. Другой вариант – использование многоэтажных схем, когда жертве поочередно звонят несколько людей якобы из разных структур и предлагают оформить выгодный кредит. Впоследствии средства доверчивых граждан уходят преступникам."Значительно увеличилось количество мошенников на площадках для объявлений, таких как "Авито" или "Юла", - рассказал эксперт. Например, злоумышленники выставляют низкий ценник на различные продукты, пользующиеся большим спросом, а затем начинается процедура обмана с попыткой перевести диалог с пользователем в мессенджер или социальную сеть, чтобы получить данные банковской карточки или оплату за несуществующий товар."Одним из старых, но почему-то все еще действенных способов обмана является метод, когда в почтовый ящик подкидывают квитанцию о поверке счетчиков водоснабжения с номером счета для оплаты, подписью и печатью. Надо понимать, что если там нет конкретного адресата, то такая квитанция – подделка", - отметил он.Еще одна популярная схема позволяет обманывать неопытных пользователей мессенджеров: им рассылают оповещения о денежных компенсациях со ссылками, которые ведут на вредоносные сайты. "Обычно в таком виде мошенничества задействованы реальные имена и фамилии людей, которым идет рассылка, и для неподготовленных пользователей все выглядит убедительно. Заканчивается это тем, что на указанных сайтах просят предоставить реквизиты банковской карты для оплаты налогового сбора перед получением денежной компенсации", - рассказал он.Рецепты защиты от этих схем хорошо известны: нельзя поддаваться эмоциям и совершать импульсивные действия и покупки. Необходимо критически относиться к информации, использовать только надежные источники и проверять полученные сведения.

https://ria.ru/20220404/moshennichestvo-1781678430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество