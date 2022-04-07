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Россия создает по-настоящему многополярный мир, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.04.2022
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Россия создает по-настоящему многополярный мир, заявил Нарышкин
Россия создает по-настоящему многополярный мир, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.04.2022
Россия создает по-настоящему многополярный мир, заявил Нарышкин
Россия сегодня создает многополярный мир, которого еще не было и от которого выиграют все, даже наши нынешние противники, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:47
2022-04-07T11:50
ирак
югославия
сирия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
россия
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Россия сегодня создает многополярный мир, которого еще не было и от которого выиграют все, даже наши нынешние противники, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."В настоящий момент прямо на наших глазах разворачивается принципиально новый этап европейской и мировой истории. Его суть – в крахе однополярного мира и системы международных отношений, основанной на праве самого сильного, то есть США, разрушать другие государства, чтобы предотвратить малейшую возможность их превращения в альтернативные центры силы", - написал Нарышкин в статье для российского журнала "Национальная оборона".По его словам, Вашингтон пытался утвердить свою гегемонию в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на это же были направлены усилия Запада по втягиванию в орбиту своего влияния Украины. "Россия сегодня бросает этой системе открытый вызов – создает по-настоящему многополярный мир, которого еще никогда не было и от которого в перспективе выиграют все, даже наши нынешние противники", - подчеркнул глава СВР.Нарышкин добавил, что, если Европе и США не хватит зрелости и мужества, чтобы двигаться в указанном направлении, остальным центрам силы придется проектировать глобальное будущее без них."На смену изжившему себя либеральному универсализму должен прийти новый миропорядок – справедливый и устойчивый. Его необходимо создавать на тех условиях и в тех формах, которые обеспечат совместное существование государств и региональных объединений с сохранением за каждым из них права на самобытное развитие. Уверен, к этому процессу будут все активнее подтягиваться и те здравые силы в западных странах, которые осознают стоящие перед мировым сообществом риски и элементарно заинтересованы в самосохранении", - заключил он.
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ирак, югославия, сирия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, россия
11:47 07.04.2022 (обновлено: 11:50 07.04.2022)
 
Россия создает по-настоящему многополярный мир, заявил Нарышкин

Глава СВР Нарышкин: Россия сегодня создает по-настоящему многополярный мир

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Россия сегодня создает многополярный мир, которого еще не было и от которого выиграют все, даже наши нынешние противники, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"В настоящий момент прямо на наших глазах разворачивается принципиально новый этап европейской и мировой истории. Его суть – в крахе однополярного мира и системы международных отношений, основанной на праве самого сильного, то есть США, разрушать другие государства, чтобы предотвратить малейшую возможность их превращения в альтернативные центры силы", - написал Нарышкин в статье для российского журнала "Национальная оборона".
По его словам, Вашингтон пытался утвердить свою гегемонию в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на это же были направлены усилия Запада по втягиванию в орбиту своего влияния Украины. "Россия сегодня бросает этой системе открытый вызов – создает по-настоящему многополярный мир, которого еще никогда не было и от которого в перспективе выиграют все, даже наши нынешние противники", - подчеркнул глава СВР.
Нарышкин добавил, что, если Европе и США не хватит зрелости и мужества, чтобы двигаться в указанном направлении, остальным центрам силы придется проектировать глобальное будущее без них.
"На смену изжившему себя либеральному универсализму должен прийти новый миропорядок – справедливый и устойчивый. Его необходимо создавать на тех условиях и в тех формах, которые обеспечат совместное существование государств и региональных объединений с сохранением за каждым из них права на самобытное развитие. Уверен, к этому процессу будут все активнее подтягиваться и те здравые силы в западных странах, которые осознают стоящие перед мировым сообществом риски и элементарно заинтересованы в самосохранении", - заключил он.
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