11:47 07.04.2022 (обновлено: 11:50 07.04.2022)
Россия создает по-настоящему многополярный мир, заявил Нарышкин
Глава СВР Нарышкин: Россия сегодня создает по-настоящему многополярный мир
Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Россия сегодня создает многополярный мир, которого еще не было и от которого выиграют все, даже наши нынешние противники, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"В настоящий момент прямо на наших глазах разворачивается принципиально новый этап европейской и мировой истории. Его суть – в крахе однополярного мира и системы международных отношений, основанной на праве самого сильного, то есть США, разрушать другие государства, чтобы предотвратить малейшую возможность их превращения в альтернативные центры силы", - написал Нарышкин в статье для российского журнала "Национальная оборона".
По его словам, Вашингтон пытался утвердить свою гегемонию в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на это же были направлены усилия Запада по втягиванию в орбиту своего влияния Украины. "Россия сегодня бросает этой системе открытый вызов – создает по-настоящему многополярный мир, которого еще никогда не было и от которого в перспективе выиграют все, даже наши нынешние противники", - подчеркнул глава СВР.
Нарышкин добавил, что, если Европе и США не хватит зрелости и мужества, чтобы двигаться в указанном направлении, остальным центрам силы придется проектировать глобальное будущее без них.
"На смену изжившему себя либеральному универсализму должен прийти новый миропорядок – справедливый и устойчивый. Его необходимо создавать на тех условиях и в тех формах, которые обеспечат совместное существование государств и региональных объединений с сохранением за каждым из них права на самобытное развитие. Уверен, к этому процессу будут все активнее подтягиваться и те здравые силы в западных странах, которые осознают стоящие перед мировым сообществом риски и элементарно заинтересованы в самосохранении", - заключил он.