https://ria.ru/20220407/mnogopolyarnost-1782251309.html

Россия создает по-настоящему многополярный мир, заявил Нарышкин

Россия создает по-настоящему многополярный мир, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.04.2022

Россия создает по-настоящему многополярный мир, заявил Нарышкин

Россия сегодня создает многополярный мир, которого еще не было и от которого выиграют все, даже наши нынешние противники, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:47

2022-04-07T11:47

2022-04-07T11:50

ирак

югославия

сирия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

россия

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Россия сегодня создает многополярный мир, которого еще не было и от которого выиграют все, даже наши нынешние противники, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."В настоящий момент прямо на наших глазах разворачивается принципиально новый этап европейской и мировой истории. Его суть – в крахе однополярного мира и системы международных отношений, основанной на праве самого сильного, то есть США, разрушать другие государства, чтобы предотвратить малейшую возможность их превращения в альтернативные центры силы", - написал Нарышкин в статье для российского журнала "Национальная оборона".По его словам, Вашингтон пытался утвердить свою гегемонию в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на это же были направлены усилия Запада по втягиванию в орбиту своего влияния Украины. "Россия сегодня бросает этой системе открытый вызов – создает по-настоящему многополярный мир, которого еще никогда не было и от которого в перспективе выиграют все, даже наши нынешние противники", - подчеркнул глава СВР.Нарышкин добавил, что, если Европе и США не хватит зрелости и мужества, чтобы двигаться в указанном направлении, остальным центрам силы придется проектировать глобальное будущее без них."На смену изжившему себя либеральному универсализму должен прийти новый миропорядок – справедливый и устойчивый. Его необходимо создавать на тех условиях и в тех формах, которые обеспечат совместное существование государств и региональных объединений с сохранением за каждым из них права на самобытное развитие. Уверен, к этому процессу будут все активнее подтягиваться и те здравые силы в западных странах, которые осознают стоящие перед мировым сообществом риски и элементарно заинтересованы в самосохранении", - заключил он.

https://ria.ru/20220401/svr-1781268911.html

ирак

югославия

сирия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ирак, югославия, сирия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, россия