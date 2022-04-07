https://ria.ru/20220407/mishustin-1782269327.html

Мишустин рассказал о создании условий для жизни на Дальнем Востоке

Мишустин рассказал о создании условий для жизни на Дальнем Востоке - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин рассказал о создании условий для жизни на Дальнем Востоке

Российские власти продолжат принимать все меры по созданию условий для жизни на Дальнем Востоке, чтобы жители связывали свое будущее с родным регионом, сообщил... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:46

2022-04-07T12:46

2022-04-07T12:46

экономика

арктика

дальний восток

курильские острова

госдума рф

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Российские власти продолжат принимать все меры по созданию условий для жизни на Дальнем Востоке, чтобы жители связывали свое будущее с родным регионом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что власти уделяют отдельное внимание развитию Дальнего Востока и Арктики."Важным инструментом для повышения качества жизни людей является создание возможностей для бизнеса. За прошедший год инвесторы, получившие льготы и преференции, вложили в экономику таких территорий почти семьсот миллиардов рублей. А это – более двадцати тысяч рабочих мест", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за год.Премьер напомнил о введении налоговых преференций для работающих на Курильских островах предприятий, и теперь предприниматели могут воспользоваться новым специальным налоговым режимом."На Дальнем Востоке создавали условия, чтобы жители связывали с этим регионом свое будущее. А не стремились уехать. Именно такую задачу поставил президент. И мы принимаем все меры, чтобы выполнить ее", - заявил Мишустин.Он добавил, что ключевым является вопрос обеспечения людей собственным жильем. По его словам, "дальневосточной ипотекой" уже воспользовались более 38 тысяч молодых семей, а более 100 тысяч человек получили "дальневосточный гектар".

https://ria.ru/20220304/uzly-1776496599.html

https://ria.ru/20220203/zadacha-1770773173.html

арктика

дальний восток

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, арктика, дальний восток, курильские острова, госдума рф, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году