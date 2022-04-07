Мишустин рассказал о создании условий для жизни на Дальнем Востоке
Премьер Мишустин: власти примут меры по созданию условий для жизни на Дальнем Востоке
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Российские власти продолжат принимать все меры по созданию условий для жизни на Дальнем Востоке, чтобы жители связывали свое будущее с родным регионом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что власти уделяют отдельное внимание развитию Дальнего Востока и Арктики.
"Важным инструментом для повышения качества жизни людей является создание возможностей для бизнеса. За прошедший год инвесторы, получившие льготы и преференции, вложили в экономику таких территорий почти семьсот миллиардов рублей. А это – более двадцати тысяч рабочих мест", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за год.
Премьер напомнил о введении налоговых преференций для работающих на Курильских островах предприятий, и теперь предприниматели могут воспользоваться новым специальным налоговым режимом.
"На Дальнем Востоке создавали условия, чтобы жители связывали с этим регионом свое будущее. А не стремились уехать. Именно такую задачу поставил президент. И мы принимаем все меры, чтобы выполнить ее", - заявил Мишустин.
Он добавил, что ключевым является вопрос обеспечения людей собственным жильем. По его словам, "дальневосточной ипотекой" уже воспользовались более 38 тысяч молодых семей, а более 100 тысяч человек получили "дальневосточный гектар".