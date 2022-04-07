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Мишустин рассказал о создании условий для жизни на Дальнем Востоке - РИА Новости, 07.04.2022
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Мишустин рассказал о создании условий для жизни на Дальнем Востоке
Мишустин рассказал о создании условий для жизни на Дальнем Востоке - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин рассказал о создании условий для жизни на Дальнем Востоке
Российские власти продолжат принимать все меры по созданию условий для жизни на Дальнем Востоке, чтобы жители связывали свое будущее с родным регионом, сообщил... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:46
2022-04-07T12:46
экономика
арктика
дальний восток
курильские острова
госдума рф
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Российские власти продолжат принимать все меры по созданию условий для жизни на Дальнем Востоке, чтобы жители связывали свое будущее с родным регионом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что власти уделяют отдельное внимание развитию Дальнего Востока и Арктики."Важным инструментом для повышения качества жизни людей является создание возможностей для бизнеса. За прошедший год инвесторы, получившие льготы и преференции, вложили в экономику таких территорий почти семьсот миллиардов рублей. А это – более двадцати тысяч рабочих мест", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за год.Премьер напомнил о введении налоговых преференций для работающих на Курильских островах предприятий, и теперь предприниматели могут воспользоваться новым специальным налоговым режимом."На Дальнем Востоке создавали условия, чтобы жители связывали с этим регионом свое будущее. А не стремились уехать. Именно такую задачу поставил президент. И мы принимаем все меры, чтобы выполнить ее", - заявил Мишустин.Он добавил, что ключевым является вопрос обеспечения людей собственным жильем. По его словам, "дальневосточной ипотекой" уже воспользовались более 38 тысяч молодых семей, а более 100 тысяч человек получили "дальневосточный гектар".
https://ria.ru/20220304/uzly-1776496599.html
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экономика, арктика, дальний восток, курильские острова, госдума рф, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
12:46 07.04.2022
 
Мишустин рассказал о создании условий для жизни на Дальнем Востоке

Премьер Мишустин: власти примут меры по созданию условий для жизни на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Российские власти продолжат принимать все меры по созданию условий для жизни на Дальнем Востоке, чтобы жители связывали свое будущее с родным регионом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что власти уделяют отдельное внимание развитию Дальнего Востока и Арктики.
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"Важным инструментом для повышения качества жизни людей является создание возможностей для бизнеса. За прошедший год инвесторы, получившие льготы и преференции, вложили в экономику таких территорий почти семьсот миллиардов рублей. А это – более двадцати тысяч рабочих мест", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за год.
Премьер напомнил о введении налоговых преференций для работающих на Курильских островах предприятий, и теперь предприниматели могут воспользоваться новым специальным налоговым режимом.
"На Дальнем Востоке создавали условия, чтобы жители связывали с этим регионом свое будущее. А не стремились уехать. Именно такую задачу поставил президент. И мы принимаем все меры, чтобы выполнить ее", - заявил Мишустин.
Он добавил, что ключевым является вопрос обеспечения людей собственным жильем. По его словам, "дальневосточной ипотекой" уже воспользовались более 38 тысяч молодых семей, а более 100 тысяч человек получили "дальневосточный гектар".
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ЭкономикаАрктикаДальний ВостокКурильские островаГосдума РФМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 году
 
 
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