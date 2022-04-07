https://ria.ru/20220407/metalloproduktsiya-1782383035.html
Минпромторг допустил фиксацию цен на металлопродукцию
Минпромторг допустил фиксацию цен на металлопродукцию - РИА Новости, 07.04.2022
Минпромторг допустил фиксацию цен на металлопродукцию
Минпромторг РФ не исключает фиксацию цен на металлопродукцию в случае чрезвычайной ситуации, но таковой в ближайшее время не предвидится, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T19:15
2022-04-07T19:15
2022-04-07T19:16
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
россия
экономика
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601863022_0:0:2794:1573_1920x0_80_0_0_ed6e00e2b1ac1b63f8d08525cba3faed.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ не исключает фиксацию цен на металлопродукцию в случае чрезвычайной ситуации, но таковой в ближайшее время не предвидится, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров."Мы сейчас никаких решений не готовили. Но, повторяю, у правительства есть всегда возможности, если будет какая-то чрезвычайная ситуация, которая не предвидится в ближайшее время, мы ей воспользуемся", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной фиксации цен на металлопродукцию."Мы договорились о том, что предприятия металлургии будут должны определить сами тот состав и перечень структур, которые будут обеспечивать доставку непосредственно до потребителя и определят форму наценки. Это от 7 до 12%", - сказал он.
https://ria.ru/20220405/lisin-1781846329.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601863022_65:0:2794:2047_1920x0_80_0_0_55a516f74901ead2c912e6552ed475e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия, экономика, цены
19:15 07.04.2022 (обновлено: 19:16 07.04.2022)
Минпромторг допустил фиксацию цен на металлопродукцию
Глава Минпромторга Мантуров допустил фиксацию цен на металлопродукцию в экстренном случае
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ не исключает фиксацию цен на металлопродукцию в случае чрезвычайной ситуации, но таковой в ближайшее время не предвидится, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Мы сейчас никаких решений не готовили. Но, повторяю, у правительства есть всегда возможности, если будет какая-то чрезвычайная ситуация, которая не предвидится в ближайшее время, мы ей воспользуемся", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной фиксации цен на металлопродукцию.
"Мы договорились о том, что предприятия металлургии будут должны определить сами тот состав и перечень структур, которые будут обеспечивать доставку непосредственно до потребителя и определят форму наценки. Это от 7 до 12%", - сказал он.