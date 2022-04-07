https://ria.ru/20220407/metalloproduktsiya-1782383035.html

Минпромторг допустил фиксацию цен на металлопродукцию

Минпромторг допустил фиксацию цен на металлопродукцию - РИА Новости, 07.04.2022

Минпромторг допустил фиксацию цен на металлопродукцию

Минпромторг РФ не исключает фиксацию цен на металлопродукцию в случае чрезвычайной ситуации, но таковой в ближайшее время не предвидится, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T19:15

2022-04-07T19:15

2022-04-07T19:16

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

россия

экономика

цены

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ не исключает фиксацию цен на металлопродукцию в случае чрезвычайной ситуации, но таковой в ближайшее время не предвидится, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров."Мы сейчас никаких решений не готовили. Но, повторяю, у правительства есть всегда возможности, если будет какая-то чрезвычайная ситуация, которая не предвидится в ближайшее время, мы ей воспользуемся", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной фиксации цен на металлопродукцию."Мы договорились о том, что предприятия металлургии будут должны определить сами тот состав и перечень структур, которые будут обеспечивать доставку непосредственно до потребителя и определят форму наценки. Это от 7 до 12%", - сказал он.

https://ria.ru/20220405/lisin-1781846329.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия, экономика, цены