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Минпромторг допустил фиксацию цен на металлопродукцию - РИА Новости, 07.04.2022
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Минпромторг допустил фиксацию цен на металлопродукцию
Минпромторг допустил фиксацию цен на металлопродукцию - РИА Новости, 07.04.2022
Минпромторг допустил фиксацию цен на металлопродукцию
Минпромторг РФ не исключает фиксацию цен на металлопродукцию в случае чрезвычайной ситуации, но таковой в ближайшее время не предвидится, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T19:15
2022-04-07T19:16
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
россия
экономика
цены
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ не исключает фиксацию цен на металлопродукцию в случае чрезвычайной ситуации, но таковой в ближайшее время не предвидится, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров."Мы сейчас никаких решений не готовили. Но, повторяю, у правительства есть всегда возможности, если будет какая-то чрезвычайная ситуация, которая не предвидится в ближайшее время, мы ей воспользуемся", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной фиксации цен на металлопродукцию."Мы договорились о том, что предприятия металлургии будут должны определить сами тот состав и перечень структур, которые будут обеспечивать доставку непосредственно до потребителя и определят форму наценки. Это от 7 до 12%", - сказал он.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия, экономика, цены
19:15 07.04.2022 (обновлено: 19:16 07.04.2022)
 
Минпромторг допустил фиксацию цен на металлопродукцию

Глава Минпромторга Мантуров допустил фиксацию цен на металлопродукцию в экстренном случае

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПроизводство золотых слитков на заводе "Красцветмет"
Производство золотых слитков на заводе Красцветмет - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Производство золотых слитков на заводе "Красцветмет"
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ не исключает фиксацию цен на металлопродукцию в случае чрезвычайной ситуации, но таковой в ближайшее время не предвидится, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Мы сейчас никаких решений не готовили. Но, повторяю, у правительства есть всегда возможности, если будет какая-то чрезвычайная ситуация, которая не предвидится в ближайшее время, мы ей воспользуемся", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной фиксации цен на металлопродукцию.
"Мы договорились о том, что предприятия металлургии будут должны определить сами тот состав и перечень структур, которые будут обеспечивать доставку непосредственно до потребителя и определят форму наценки. Это от 7 до 12%", - сказал он.
Председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 11:28
Глава НЛМК оценил идею расширить список товаров, экспортируемых за рубли
 
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровРоссияЭкономикаЦены
 
 
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