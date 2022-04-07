Медики Сеченовского университета спасли почти 20 тысяч больных COVID-19
Медики Сеченовского университета спасли почти 20 тысяч больных COVID-19 за время пандемии
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19
Медицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Каждый сотый российский пациент, который нуждался в стационарной помощи, прошёл лечение в коронавирусном госпитале Сеченовского университета, всего за время пандемии врачи вылечили там почти 20 тысяч больных, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"За 675 суток работы Сеченовского коронавирусного госпиталя квалифицированная медицинская помощь оказана 1,1% от всех пролеченных стационарных пациентов с COVID-19 в Российской Федерации. На территории госпиталя было развернуто 2000 коек, врачи смогли вылечить почти 20 000 пациентов",- говорится в сообщении.
В процессе работы госпиталя были разработаны единые схемы и локальные клинические протоколы, развернута система оперативного анализа данных и принятия решений в режиме видеоконференцсвязи, проведено 20 клинических исследований по лечению новой коронавирусной инфекции, отметили в пресс-службе.
Благодаря грантам Минздрава России и правительства Москвы в университете была усилена материально-техническая база клинических больниц, а также создана Централизованная лабораторно-диагностической служба, где в январе этого года было организовано типирование штамма "омикрон", подчеркнули в пресс-службе.