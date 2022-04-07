https://ria.ru/20220407/mediki-1782203398.html

Медики Сеченовского университета спасли почти 20 тысяч больных COVID-19

Медики Сеченовского университета спасли почти 20 тысяч больных COVID-19 - РИА Новости, 07.04.2022

Медики Сеченовского университета спасли почти 20 тысяч больных COVID-19

Каждый сотый российский пациент, который нуждался в стационарной помощи, прошёл лечение в коронавирусном госпитале Сеченовского университета, всего за время... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T03:09

2022-04-07T03:09

2022-04-07T03:09

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Каждый сотый российский пациент, который нуждался в стационарной помощи, прошёл лечение в коронавирусном госпитале Сеченовского университета, всего за время пандемии врачи вылечили там почти 20 тысяч больных, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.В процессе работы госпиталя были разработаны единые схемы и локальные клинические протоколы, развернута система оперативного анализа данных и принятия решений в режиме видеоконференцсвязи, проведено 20 клинических исследований по лечению новой коронавирусной инфекции, отметили в пресс-службе.Благодаря грантам Минздрава России и правительства Москвы в университете была усилена материально-техническая база клинических больниц, а также создана Централизованная лабораторно-диагностической служба, где в январе этого года было организовано типирование штамма "омикрон", подчеркнули в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220406/koronavirus-1782042418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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