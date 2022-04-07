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Медики Сеченовского университета спасли почти 20 тысяч больных COVID-19 - РИА Новости, 07.04.2022
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Медики Сеченовского университета спасли почти 20 тысяч больных COVID-19
Медики Сеченовского университета спасли почти 20 тысяч больных COVID-19 - РИА Новости, 07.04.2022
Медики Сеченовского университета спасли почти 20 тысяч больных COVID-19
Каждый сотый российский пациент, который нуждался в стационарной помощи, прошёл лечение в коронавирусном госпитале Сеченовского университета, всего за время... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T03:09
2022-04-07T03:09
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Каждый сотый российский пациент, который нуждался в стационарной помощи, прошёл лечение в коронавирусном госпитале Сеченовского университета, всего за время пандемии врачи вылечили там почти 20 тысяч больных, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.В процессе работы госпиталя были разработаны единые схемы и локальные клинические протоколы, развернута система оперативного анализа данных и принятия решений в режиме видеоконференцсвязи, проведено 20 клинических исследований по лечению новой коронавирусной инфекции, отметили в пресс-службе.Благодаря грантам Минздрава России и правительства Москвы в университете была усилена материально-техническая база клинических больниц, а также создана Централизованная лабораторно-диагностической служба, где в январе этого года было организовано типирование штамма "омикрон", подчеркнули в пресс-службе.
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общество, здоровье - общество, россия, москва, коронавирус covid-19
03:09 07.04.2022
 
Медики Сеченовского университета спасли почти 20 тысяч больных COVID-19

Медики Сеченовского университета спасли почти 20 тысяч больных COVID-19 за время пандемии

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19
Медицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19 - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Каждый сотый российский пациент, который нуждался в стационарной помощи, прошёл лечение в коронавирусном госпитале Сеченовского университета, всего за время пандемии врачи вылечили там почти 20 тысяч больных, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"За 675 суток работы Сеченовского коронавирусного госпиталя квалифицированная медицинская помощь оказана 1,1% от всех пролеченных стационарных пациентов с COVID-19 в Российской Федерации. На территории госпиталя было развернуто 2000 коек, врачи смогли вылечить почти 20 000 пациентов",- говорится в сообщении.
В процессе работы госпиталя были разработаны единые схемы и локальные клинические протоколы, развернута система оперативного анализа данных и принятия решений в режиме видеоконференцсвязи, проведено 20 клинических исследований по лечению новой коронавирусной инфекции, отметили в пресс-службе.
Благодаря грантам Минздрава России и правительства Москвы в университете была усилена материально-техническая база клинических больниц, а также создана Централизованная лабораторно-диагностической служба, где в январе этого года было организовано типирование штамма "омикрон", подчеркнули в пресс-службе.
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