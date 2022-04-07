https://ria.ru/20220407/mariupol-1782252996.html

Боевики "Азова" выгоняли жителей Мариуполя из больницы, рассказал очевидец

Боевики "Азова" выгоняли жителей Мариуполя из больницы, рассказал очевидец - РИА Новости, 07.04.2022

Боевики "Азова" выгоняли жителей Мариуполя из больницы, рассказал очевидец

Боевики украинского националистического полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) выгоняли жителей Мариуполя из больницы, рассказал... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:57

2022-04-07T11:57

2022-04-07T11:57

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МАРИУПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Боевики украинского националистического полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) выгоняли жителей Мариуполя из больницы, рассказал РИА Новости житель Мариуполя."Лицо заштопали. Потом госпиталь накрыло. Гражданских выгнали... Там рядом был бассейн. Там держали гражданских. А меня отвезли в госпиталь. Сильно было залито кровью. А потом выгнали. "Азовцев" всех забрали на "Азовсталь" (металургический завод в Мариуполе - ред.) а не ходячих гражданских - в первую поликлинику. А тех, кто ходячий, выгнали на улицу. "Азовцы" приехали и выгнали", - рассказал он.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области.

https://ria.ru/20220404/voennoplennyy-1781764774.html

https://ria.ru/20220321/volnovakha-1779284416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, луганская область, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, мариуполь