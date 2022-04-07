"Лукойл" предупредил о рисках остановки заводов, сообщили СМИ
"Коммерсант": "Лукойл" предупредил о рисках остановки заводов из-за избытка нефтепродуктов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники на нефтяном кусте в районе города Покачи
Сотрудники на нефтяном кусте в районе города Покачи. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Лукойл" видит риски остановки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за проблем с отгрузками топлива на фоне западных санкций, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы компании Вагита Алекперова вице-премьеру РФ Александру Новаку.
"Лукойл" владеет четырьмя НПЗ в России и является вторым после "Роснефти" крупнейшим нефтепереработчиком в стране - в прошлом году нефтекомпания переработала около 43 миллионов тонн нефти, напоминает издание. Из-за санкций "в переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование избытка данного топлива в хранилищах", сообщает Алекперов, слова которого приводит газета. Отмечается, что, по его мнению, заполнение хранилищ может привести к остановке НПЗ и снижению производства топлива.
Чтобы избежать этого, глава "Лукойла" предлагает перенаправить избыток мазута на ТЭЦ. Обычно мазут используют только в случае перебоев с поставками газа или если лимиты его потребления исчерпаны. По правилам энергорынка, компании должны использовать наиболее дешевый вид топлива из доступного, и, как правило, им является газ. В 2020 году, согласно отчету Минэнерго, на мазут приходилось всего 2% от общего потребления ТЭС (около 5,85 миллиона тонн), пишет издание.
Отмечается, что из-за увеличения использования мазута на ТЭЦ у нефтекомпаний вырастут платежи за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). "Лукойл" предлагает приостановить применение повышающих коэффициентов 25 и 100 к ставке платы за НВОС для таких случаев и для сверхнормативного сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ). Оно, по мнению компании, может увеличиться из-за временной невозможности поставлять на внешний рынок производимые из него сжиженные углеводородные газы (СУГ).
Как сообщает издание, Минприроды считает, что одобрение предложения "Лукойла" приведет к недополучению средств региональных бюджетов на экологию. Министерство предлагает компаниям альтернативу: перерассчитать валовые выбросы, отразив в них увеличение использования мазута. Хотя плата за НВОС увеличится, повышающие коэффициенты не будут применяться в пределах перерассчитанных квот.
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