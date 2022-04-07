https://ria.ru/20220407/lukoyl-1782219702.html

"Лукойл" предупредил о рисках остановки заводов, сообщили СМИ

"Лукойл" предупредил о рисках остановки заводов, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.04.2022

"Лукойл" предупредил о рисках остановки заводов, сообщили СМИ

"Лукойл" видит риски остановки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за проблем с отгрузками топлива на фоне западных санкций, об этом сообщает "Коммерсант" со РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T09:33

2022-04-07T09:33

2022-04-07T09:33

экономика

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

лукойл

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Лукойл" видит риски остановки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за проблем с отгрузками топлива на фоне западных санкций, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы компании Вагита Алекперова вице-премьеру РФ Александру Новаку."Лукойл" владеет четырьмя НПЗ в России и является вторым после "Роснефти" крупнейшим нефтепереработчиком в стране - в прошлом году нефтекомпания переработала около 43 миллионов тонн нефти, напоминает издание. Из-за санкций "в переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование избытка данного топлива в хранилищах", сообщает Алекперов, слова которого приводит газета. Отмечается, что, по его мнению, заполнение хранилищ может привести к остановке НПЗ и снижению производства топлива.Чтобы избежать этого, глава "Лукойла" предлагает перенаправить избыток мазута на ТЭЦ. Обычно мазут используют только в случае перебоев с поставками газа или если лимиты его потребления исчерпаны. По правилам энергорынка, компании должны использовать наиболее дешевый вид топлива из доступного, и, как правило, им является газ. В 2020 году, согласно отчету Минэнерго, на мазут приходилось всего 2% от общего потребления ТЭС (около 5,85 миллиона тонн), пишет издание.Отмечается, что из-за увеличения использования мазута на ТЭЦ у нефтекомпаний вырастут платежи за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). "Лукойл" предлагает приостановить применение повышающих коэффициентов 25 и 100 к ставке платы за НВОС для таких случаев и для сверхнормативного сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ). Оно, по мнению компании, может увеличиться из-за временной невозможности поставлять на внешний рынок производимые из него сжиженные углеводородные газы (СУГ).Как сообщает издание, Минприроды считает, что одобрение предложения "Лукойла" приведет к недополучению средств региональных бюджетов на экологию. Министерство предлагает компаниям альтернативу: перерассчитать валовые выбросы, отразив в них увеличение использования мазута. Хотя плата за НВОС увеличится, повышающие коэффициенты не будут применяться в пределах перерассчитанных квот.

https://realty.ria.ru/20220328/logopark-1780402775.html

https://ria.ru/20220317/lukoyl-1778623621.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), лукойл, министерство энергетики рф (минэнерго россии)