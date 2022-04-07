Рейтинг@Mail.ru
"Лукойл" предупредил о рисках остановки заводов, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220407/lukoyl-1782219702.html
"Лукойл" предупредил о рисках остановки заводов, сообщили СМИ
"Лукойл" предупредил о рисках остановки заводов, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.04.2022
"Лукойл" предупредил о рисках остановки заводов, сообщили СМИ
"Лукойл" видит риски остановки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за проблем с отгрузками топлива на фоне западных санкций, об этом сообщает "Коммерсант" со РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T09:33
2022-04-07T09:33
экономика
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
лукойл
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576643937_0:318:2899:1949_1920x0_80_0_0_48433549d304d6583275adf14bda5d73.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Лукойл" видит риски остановки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за проблем с отгрузками топлива на фоне западных санкций, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы компании Вагита Алекперова вице-премьеру РФ Александру Новаку."Лукойл" владеет четырьмя НПЗ в России и является вторым после "Роснефти" крупнейшим нефтепереработчиком в стране - в прошлом году нефтекомпания переработала около 43 миллионов тонн нефти, напоминает издание. Из-за санкций "в переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование избытка данного топлива в хранилищах", сообщает Алекперов, слова которого приводит газета. Отмечается, что, по его мнению, заполнение хранилищ может привести к остановке НПЗ и снижению производства топлива.Чтобы избежать этого, глава "Лукойла" предлагает перенаправить избыток мазута на ТЭЦ. Обычно мазут используют только в случае перебоев с поставками газа или если лимиты его потребления исчерпаны. По правилам энергорынка, компании должны использовать наиболее дешевый вид топлива из доступного, и, как правило, им является газ. В 2020 году, согласно отчету Минэнерго, на мазут приходилось всего 2% от общего потребления ТЭС (около 5,85 миллиона тонн), пишет издание.Отмечается, что из-за увеличения использования мазута на ТЭЦ у нефтекомпаний вырастут платежи за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). "Лукойл" предлагает приостановить применение повышающих коэффициентов 25 и 100 к ставке платы за НВОС для таких случаев и для сверхнормативного сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ). Оно, по мнению компании, может увеличиться из-за временной невозможности поставлять на внешний рынок производимые из него сжиженные углеводородные газы (СУГ).Как сообщает издание, Минприроды считает, что одобрение предложения "Лукойла" приведет к недополучению средств региональных бюджетов на экологию. Министерство предлагает компаниям альтернативу: перерассчитать валовые выбросы, отразив в них увеличение использования мазута. Хотя плата за НВОС увеличится, повышающие коэффициенты не будут применяться в пределах перерассчитанных квот.
https://realty.ria.ru/20220328/logopark-1780402775.html
https://ria.ru/20220317/lukoyl-1778623621.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576643937_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8d6c3f020e9170e170ff9641365f24ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), лукойл, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
09:33 07.04.2022
 
"Лукойл" предупредил о рисках остановки заводов, сообщили СМИ

"Коммерсант": "Лукойл" предупредил о рисках остановки заводов из-за избытка нефтепродуктов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники на нефтяном кусте в районе города Покачи
Сотрудники на нефтяном кусте в районе города Покачи - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудники на нефтяном кусте в районе города Покачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Лукойл" видит риски остановки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за проблем с отгрузками топлива на фоне западных санкций, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы компании Вагита Алекперова вице-премьеру РФ Александру Новаку.
"Лукойл" владеет четырьмя НПЗ в России и является вторым после "Роснефти" крупнейшим нефтепереработчиком в стране - в прошлом году нефтекомпания переработала около 43 миллионов тонн нефти, напоминает издание. Из-за санкций "в переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование избытка данного топлива в хранилищах", сообщает Алекперов, слова которого приводит газета. Отмечается, что, по его мнению, заполнение хранилищ может привести к остановке НПЗ и снижению производства топлива.
Распределительный центр - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 10:05
Бывший топ-менеджер "Лукойла" и Сбербанк выкупают крупный логопарк в Москве
Чтобы избежать этого, глава "Лукойла" предлагает перенаправить избыток мазута на ТЭЦ. Обычно мазут используют только в случае перебоев с поставками газа или если лимиты его потребления исчерпаны. По правилам энергорынка, компании должны использовать наиболее дешевый вид топлива из доступного, и, как правило, им является газ. В 2020 году, согласно отчету Минэнерго, на мазут приходилось всего 2% от общего потребления ТЭС (около 5,85 миллиона тонн), пишет издание.
Отмечается, что из-за увеличения использования мазута на ТЭЦ у нефтекомпаний вырастут платежи за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). "Лукойл" предлагает приостановить применение повышающих коэффициентов 25 и 100 к ставке платы за НВОС для таких случаев и для сверхнормативного сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ). Оно, по мнению компании, может увеличиться из-за временной невозможности поставлять на внешний рынок производимые из него сжиженные углеводородные газы (СУГ).
Как сообщает издание, Минприроды считает, что одобрение предложения "Лукойла" приведет к недополучению средств региональных бюджетов на экологию. Министерство предлагает компаниям альтернативу: перерассчитать валовые выбросы, отразив в них увеличение использования мазута. Хотя плата за НВОС увеличится, повышающие коэффициенты не будут применяться в пределах перерассчитанных квот.
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 11:51
Три иностранца покинули совет директоров "Лукойла"
 
ЭкономикаРоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)ЛУКОЙЛМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала