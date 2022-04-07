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Максим Егоров: Тамбовская область обеспечена лекарствами в полном объеме
Максим Егоров: Тамбовская область обеспечена лекарствами в полном объеме - РИА Новости, 07.04.2022
Максим Егоров: Тамбовская область обеспечена лекарствами в полном объеме
Власти Тамбовской области принимают все необходимые меры для обеспечения региона медикаментами, медицинские учреждения области обеспечены лекарствами в полном... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:42
2022-04-07T16:42
2022-04-07T16:42
тамбовская область
тамбовская область
тамбов
максим егоров
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ТАМБОВ, 7 апр– РИА Новости. Власти Тамбовской области принимают все необходимые меры для обеспечения региона медикаментами, медицинские учреждения области обеспечены лекарствами в полном объеме, в аптеках также представлен полный ассортимент соответствующей продукции, сообщил глава региона Максим Егоров."Для обеспечения лекарствами льготников из регионального бюджета будет дополнительно выделен 351 миллион рублей. Эти средства планируется направить на закупку препаратов для больных онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом и некоторыми редкими болезнями", - сказал Егоров в четверг на пресс-конференции в Тамбове, посвященной полугодию работы в регионе.Всего же, по его словам, на лекарственное обеспечение льготников в Тамбовской области в 2022 году будут направлены почти 930 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. При этом, как отметил Егорова, 75 процентов необходимых лекарств уже закуплено.
https://ria.ru/20220322/natsproekty-1779532730.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, тамбов, максим егоров