Рейтинг@Mail.ru
Максим Егоров: Тамбовская область обеспечена лекарствами в полном объеме - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20220407/lekarstva-1782343990.html
Максим Егоров: Тамбовская область обеспечена лекарствами в полном объеме
Максим Егоров: Тамбовская область обеспечена лекарствами в полном объеме - РИА Новости, 07.04.2022
Максим Егоров: Тамбовская область обеспечена лекарствами в полном объеме
Власти Тамбовской области принимают все необходимые меры для обеспечения региона медикаментами, медицинские учреждения области обеспечены лекарствами в полном... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:42
2022-04-07T16:42
тамбовская область
тамбовская область
тамбов
максим егоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765628567_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_9ae6d442a0beb4425e97b020752f6ffd.jpg
ТАМБОВ, 7 апр– РИА Новости. Власти Тамбовской области принимают все необходимые меры для обеспечения региона медикаментами, медицинские учреждения области обеспечены лекарствами в полном объеме, в аптеках также представлен полный ассортимент соответствующей продукции, сообщил глава региона Максим Егоров."Для обеспечения лекарствами льготников из регионального бюджета будет дополнительно выделен 351 миллион рублей. Эти средства планируется направить на закупку препаратов для больных онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом и некоторыми редкими болезнями", - сказал Егоров в четверг на пресс-конференции в Тамбове, посвященной полугодию работы в регионе.Всего же, по его словам, на лекарственное обеспечение льготников в Тамбовской области в 2022 году будут направлены почти 930 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. При этом, как отметил Егорова, 75 процентов необходимых лекарств уже закуплено.
https://ria.ru/20220322/natsproekty-1779532730.html
тамбовская область
тамбов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765628567_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_74da3271d3f29da8ca2522aea9a9ba4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбовская область, тамбов, максим егоров
16:42 07.04.2022
 

Максим Егоров: Тамбовская область обеспечена лекарствами в полном объеме

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской областиГлава Тамбовской области Максим Егоров
Глава Тамбовской области Максим Егоров
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской области
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 7 апр– РИА Новости. Власти Тамбовской области принимают все необходимые меры для обеспечения региона медикаментами, медицинские учреждения области обеспечены лекарствами в полном объеме, в аптеках также представлен полный ассортимент соответствующей продукции, сообщил глава региона Максим Егоров.
"Для обеспечения лекарствами льготников из регионального бюджета будет дополнительно выделен 351 миллион рублей. Эти средства планируется направить на закупку препаратов для больных онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом и некоторыми редкими болезнями", - сказал Егоров в четверг на пресс-конференции в Тамбове, посвященной полугодию работы в регионе.
Всего же, по его словам, на лекарственное обеспечение льготников в Тамбовской области в 2022 году будут направлены почти 930 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. При этом, как отметил Егорова, 75 процентов необходимых лекарств уже закуплено.
Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 21:42Тамбовская область
Реализация нацпроектов в Тамбовской области идет опережающими темпами
 
Тамбовская областьТамбовская областьТамбовМаксим Егоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала