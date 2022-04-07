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Минпромторг постарается сохранить выпуск максимально широкой линейки Lada - РИА Новости, 07.04.2022
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Минпромторг постарается сохранить выпуск максимально широкой линейки Lada
Минпромторг постарается сохранить выпуск максимально широкой линейки Lada - РИА Новости, 07.04.2022
Минпромторг постарается сохранить выпуск максимально широкой линейки Lada
Россия делает все возможное, чтобы на "АвтоВАЗе" выпускалась максимально широкая линейка автомобилей Lada при любом сценарии с французским Renault, который... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T19:42
2022-04-07T19:42
экономика
авто
россия
renault s.a
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автоваз
денис мантуров
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия делает все возможное, чтобы на "АвтоВАЗе" выпускалась максимально широкая линейка автомобилей Lada при любом сценарии с французским Renault, который ранее сообщил о приостановке деятельности в РФ, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Мы делаем все для того, чтобы максимально широкая линейка выпускалась на "АвтоВАЗе", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Мантуров также отметил что Минпромторг РФ находится в постоянном диалоге с Renault.Французскому автопроизводителю Renault принадлежит почти 68% в СП с "Ростехом", которое владеет "АвтоВАЗом". Renault 23 марта заявил о приостановке производственной деятельности в России, добавив, что рассматривает все возможные варианты с долей в "АвтоВАЗе". Агентство Блумберг в конце марта сообщало со ссылкой на источники, что Renault рассматривает передачу своей доли российскому инвестору.Дружественные страны готовы поставлять "АвтоВАЗу" недостающие автокомпоненты, сказал Мантуров. Параллельно на предприятии ведется работа по импортозамещению."Здесь на самом деле открывается масса возможностей для российских предприятий по производству автокомпонентов. Мы под это специально сделали программу с государственной поддержкой по льготным займам через ФРП с возможностью при запуске уже производств частично компенсировать списание объемов предоставленных займов", - рассказал министр."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2% - до 350,7 тысячи машин.
https://ria.ru/20220406/avtovaz-1782043281.html
https://ria.ru/20220406/avtovaz-1782032681.html
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экономика, авто, россия, renault s.a, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, денис мантуров
19:42 07.04.2022
 
Минпромторг постарается сохранить выпуск максимально широкой линейки Lada

Минпромторг постарается сохранить широкую линейку Lada при любом сценарии с Renault

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЦех сборки автомобилей на заводе ОАО "АвтоВАЗ" в Тольятти
Цех сборки автомобилей на заводе ОАО АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Цех сборки автомобилей на заводе ОАО "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия делает все возможное, чтобы на "АвтоВАЗе" выпускалась максимально широкая линейка автомобилей Lada при любом сценарии с французским Renault, который ранее сообщил о приостановке деятельности в РФ, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мы делаем все для того, чтобы максимально широкая линейка выпускалась на "АвтоВАЗе", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Контрольно-пропускной пункт №5 предприятия АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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Продажи АвтоВАЗа в России в марте упали на 64%
Мантуров также отметил что Минпромторг РФ находится в постоянном диалоге с Renault.
Французскому автопроизводителю Renault принадлежит почти 68% в СП с "Ростехом", которое владеет "АвтоВАЗом". Renault 23 марта заявил о приостановке производственной деятельности в России, добавив, что рассматривает все возможные варианты с долей в "АвтоВАЗе". Агентство Блумберг в конце марта сообщало со ссылкой на источники, что Renault рассматривает передачу своей доли российскому инвестору.
Дружественные страны готовы поставлять "АвтоВАЗу" недостающие автокомпоненты, сказал Мантуров. Параллельно на предприятии ведется работа по импортозамещению.
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"АвтоВАЗ" объединит сборочные линии в Тольятти в единое производство
"Здесь на самом деле открывается масса возможностей для российских предприятий по производству автокомпонентов. Мы под это специально сделали программу с государственной поддержкой по льготным займам через ФРП с возможностью при запуске уже производств частично компенсировать списание объемов предоставленных займов", - рассказал министр.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2% - до 350,7 тысячи машин.
Автосалон - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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ЭкономикаАвтоРоссияRenault S.AМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)АвтоВАЗДенис Мантуров
 
 
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