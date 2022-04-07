https://ria.ru/20220407/lada-1782377798.html

Минпромторг постарается сохранить выпуск максимально широкой линейки Lada

Минпромторг постарается сохранить выпуск максимально широкой линейки Lada - РИА Новости, 07.04.2022

Минпромторг постарается сохранить выпуск максимально широкой линейки Lada

Россия делает все возможное, чтобы на "АвтоВАЗе" выпускалась максимально широкая линейка автомобилей Lada при любом сценарии с французским Renault, который... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T19:42

2022-04-07T19:42

2022-04-07T19:42

экономика

авто

россия

renault s.a

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

автоваз

денис мантуров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768123003_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_c47b3f0eda84a210888f139d56491f57.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия делает все возможное, чтобы на "АвтоВАЗе" выпускалась максимально широкая линейка автомобилей Lada при любом сценарии с французским Renault, который ранее сообщил о приостановке деятельности в РФ, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Мы делаем все для того, чтобы максимально широкая линейка выпускалась на "АвтоВАЗе", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Мантуров также отметил что Минпромторг РФ находится в постоянном диалоге с Renault.Французскому автопроизводителю Renault принадлежит почти 68% в СП с "Ростехом", которое владеет "АвтоВАЗом". Renault 23 марта заявил о приостановке производственной деятельности в России, добавив, что рассматривает все возможные варианты с долей в "АвтоВАЗе". Агентство Блумберг в конце марта сообщало со ссылкой на источники, что Renault рассматривает передачу своей доли российскому инвестору.Дружественные страны готовы поставлять "АвтоВАЗу" недостающие автокомпоненты, сказал Мантуров. Параллельно на предприятии ведется работа по импортозамещению."Здесь на самом деле открывается масса возможностей для российских предприятий по производству автокомпонентов. Мы под это специально сделали программу с государственной поддержкой по льготным займам через ФРП с возможностью при запуске уже производств частично компенсировать списание объемов предоставленных займов", - рассказал министр."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2% - до 350,7 тысячи машин.

https://ria.ru/20220406/avtovaz-1782043281.html

https://ria.ru/20220406/avtovaz-1782032681.html

https://ria.ru/20220406/avtomobili-1781995522.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, авто, россия, renault s.a, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, денис мантуров