https://ria.ru/20220407/kvalifikatsiya-1782333688.html
Минпросвещения помогает педагогам с Донбасса повышать квалификацию
Минпросвещения помогает педагогам с Донбасса повышать квалификацию - РИА Новости, 07.04.2022
Минпросвещения помогает педагогам с Донбасса повышать квалификацию
На данный момент Минпросвещения РФ помогает педагогам из ДНР и ЛНР помогает с повышением квалификации, на курсы записалось более 2,5 тысяч человек, рассказал... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:12
2022-04-07T16:12
2022-04-07T16:12
образование - общество
михаил мишустин
сергей кравцов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
донбасс
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. На данный момент Минпросвещения РФ помогает педагогам из ДНР и ЛНР помогает с повышением квалификации, на курсы записалось более 2,5 тысяч человек, рассказал Министр просвещения Сергей Кравцов."Мы уже наладили плотное взаимодействие с коллегами из Донецкой и Луганской народных Республик, лично встречался с министрами образования. Конечно, они нуждаются в поддержке, то, что им приходилось терпеть все эти годы, там ни о каком развитии речи вообще не шло. Уже сейчас мы обеспечиваем педагогов ДНР и ЛНР помогаем им с повышением квалификации. Более 2,5 тысячи педагогов зачислены на курсы повышения квалификации, на курсы для управленцев – около тысячи человек. Есть понимание по потребности в учебниках, сейчас мы формируем такой перечень. Прорабатываем механизмы поддержки, доставки – вопрос комплексный, и в короткие сроки мы его планируем решить", - приводят слова Кравцова в пресс-службе.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в ходе отчета правительства в Госдуме, что Россия выделит средства на учебники и компьютерное оборудование для школ ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220406/ege-1782117169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, михаил мишустин, сергей кравцов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), донбасс
Минпросвещения помогает педагогам с Донбасса повышать квалификацию
Минпросвещения помогает педагогам из ДНР и ЛНР повышать квалификацию