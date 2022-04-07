https://ria.ru/20220407/kvalifikatsiya-1782333688.html

Минпросвещения помогает педагогам с Донбасса повышать квалификацию

Минпросвещения помогает педагогам с Донбасса повышать квалификацию - РИА Новости, 07.04.2022

Минпросвещения помогает педагогам с Донбасса повышать квалификацию

На данный момент Минпросвещения РФ помогает педагогам из ДНР и ЛНР помогает с повышением квалификации, на курсы записалось более 2,5 тысяч человек, рассказал... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:12

2022-04-07T16:12

2022-04-07T16:12

образование - общество

михаил мишустин

сергей кравцов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

донбасс

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. На данный момент Минпросвещения РФ помогает педагогам из ДНР и ЛНР помогает с повышением квалификации, на курсы записалось более 2,5 тысяч человек, рассказал Министр просвещения Сергей Кравцов."Мы уже наладили плотное взаимодействие с коллегами из Донецкой и Луганской народных Республик, лично встречался с министрами образования. Конечно, они нуждаются в поддержке, то, что им приходилось терпеть все эти годы, там ни о каком развитии речи вообще не шло. Уже сейчас мы обеспечиваем педагогов ДНР и ЛНР помогаем им с повышением квалификации. Более 2,5 тысячи педагогов зачислены на курсы повышения квалификации, на курсы для управленцев – около тысячи человек. Есть понимание по потребности в учебниках, сейчас мы формируем такой перечень. Прорабатываем механизмы поддержки, доставки – вопрос комплексный, и в короткие сроки мы его планируем решить", - приводят слова Кравцова в пресс-службе.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в ходе отчета правительства в Госдуме, что Россия выделит средства на учебники и компьютерное оборудование для школ ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220406/ege-1782117169.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, михаил мишустин, сергей кравцов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), донбасс