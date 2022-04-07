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"Пушкинскую карту" оформили более 4,5 миллиона человек - РИА Новости, 07.04.2022
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"Пушкинскую карту" оформили более 4,5 миллиона человек
"Пушкинскую карту" оформили более 4,5 миллиона человек - РИА Новости, 07.04.2022
"Пушкинскую карту" оформили более 4,5 миллиона человек
"Пушкинскую карту" уже оформили более 4,5 миллионов человек, к участию в программе присоединились более 5 тысяч учреждений культуры, а покупки билетов только за РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:03
2022-04-07T13:06
культура
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Пушкинскую карту" уже оформили более 4,5 миллионов человек, к участию в программе присоединились более 5 тысяч учреждений культуры, а покупки билетов только за март текущего года превысили 1 миллиард рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства."Ее ("Пушкинскую карту") уже оформили свыше четырех с половиной миллионов ребят. К участию в программе присоединились более пяти тысяч театров, музеев, филармоний и библиотек. Афиша их событий выросла практически в три раза. Во многом благодаря интересу молодой аудитории, в том числе в регионах. Покупки билетов на такие мероприятия растут, и только за март – составили один миллиард рублей", - сказал Мишустин.Он напомнил, что с 1 февраля текущего года часть средств "Пушкинской карты" можно использовать и для покупки билетов на отечественные фильмы."Это – две тысячи рублей", - пояснил Мишустин.
https://ria.ru/20220118/lyubimova-1768366385.html
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культура, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
13:03 07.04.2022 (обновлено: 13:06 07.04.2022)
 
"Пушкинскую карту" оформили более 4,5 миллиона человек

К программе "Пушкинская карта" присоединились более пяти тысяч учреждений культуры

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезентация, посвященная запуску культурной программы "Пушкинская карта"
Презентация, посвященная запуску культурной программы Пушкинская карта - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Презентация, посвященная запуску культурной программы "Пушкинская карта". Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Пушкинскую карту" уже оформили более 4,5 миллионов человек, к участию в программе присоединились более 5 тысяч учреждений культуры, а покупки билетов только за март текущего года превысили 1 миллиард рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства.
"Ее ("Пушкинскую карту") уже оформили свыше четырех с половиной миллионов ребят. К участию в программе присоединились более пяти тысяч театров, музеев, филармоний и библиотек. Афиша их событий выросла практически в три раза. Во многом благодаря интересу молодой аудитории, в том числе в регионах. Покупки билетов на такие мероприятия растут, и только за март – составили один миллиард рублей", - сказал Мишустин.
18 января 2022. Президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи. - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 14:08Культура
Любимова назвала "Пушкинскую карту" вызовом для культурных учреждений
Он напомнил, что с 1 февраля текущего года часть средств "Пушкинской карты" можно использовать и для покупки билетов на отечественные фильмы.
"Это – две тысячи рублей", - пояснил Мишустин.
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 12:56Культура
"Пушкинской картой" разрешат оплачивать билеты на российские фильмы
 
КультураМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 году
 
 
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