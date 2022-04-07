https://ria.ru/20220407/kultura-1782276022.html
"Пушкинскую карту" оформили более 4,5 миллиона человек
"Пушкинскую карту" оформили более 4,5 миллиона человек - РИА Новости, 07.04.2022
"Пушкинскую карту" оформили более 4,5 миллиона человек
"Пушкинскую карту" уже оформили более 4,5 миллионов человек, к участию в программе присоединились более 5 тысяч учреждений культуры, а покупки билетов только за РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:03
2022-04-07T13:03
2022-04-07T13:06
культура
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747835731_0:129:3078:1860_1920x0_80_0_0_34f5972d45a62f4d47d1c00bb80f4ab7.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Пушкинскую карту" уже оформили более 4,5 миллионов человек, к участию в программе присоединились более 5 тысяч учреждений культуры, а покупки билетов только за март текущего года превысили 1 миллиард рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства."Ее ("Пушкинскую карту") уже оформили свыше четырех с половиной миллионов ребят. К участию в программе присоединились более пяти тысяч театров, музеев, филармоний и библиотек. Афиша их событий выросла практически в три раза. Во многом благодаря интересу молодой аудитории, в том числе в регионах. Покупки билетов на такие мероприятия растут, и только за март – составили один миллиард рублей", - сказал Мишустин.Он напомнил, что с 1 февраля текущего года часть средств "Пушкинской карты" можно использовать и для покупки билетов на отечественные фильмы."Это – две тысячи рублей", - пояснил Мишустин.
https://ria.ru/20220118/lyubimova-1768366385.html
https://ria.ru/20220110/mishustin-1767151184.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747835731_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_b011d50edab1dccda9ceca515a5e1a15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
13:03 07.04.2022 (обновлено: 13:06 07.04.2022)
"Пушкинскую карту" оформили более 4,5 миллиона человек
К программе "Пушкинская карта" присоединились более пяти тысяч учреждений культуры
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Пушкинскую карту" уже оформили более 4,5 миллионов человек, к участию в программе присоединились более 5 тысяч учреждений культуры, а покупки билетов только за март текущего года превысили 1 миллиард рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства.
"Ее ("Пушкинскую карту") уже оформили свыше четырех с половиной миллионов ребят. К участию в программе присоединились более пяти тысяч театров, музеев, филармоний и библиотек. Афиша их событий выросла практически в три раза. Во многом благодаря интересу молодой аудитории, в том числе в регионах. Покупки билетов на такие мероприятия растут, и только за март – составили один миллиард рублей", - сказал Мишустин.
Он напомнил, что с 1 февраля текущего года часть средств "Пушкинской карты" можно использовать и для покупки билетов на отечественные фильмы.
"Это – две тысячи рублей", - пояснил Мишустин.