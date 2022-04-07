https://ria.ru/20220407/kultura-1782276022.html

"Пушкинскую карту" оформили более 4,5 миллиона человек

"Пушкинскую карту" оформили более 4,5 миллиона человек - РИА Новости, 07.04.2022

"Пушкинскую карту" оформили более 4,5 миллиона человек

"Пушкинскую карту" уже оформили более 4,5 миллионов человек, к участию в программе присоединились более 5 тысяч учреждений культуры, а покупки билетов только за РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:03

2022-04-07T13:03

2022-04-07T13:06

культура

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Пушкинскую карту" уже оформили более 4,5 миллионов человек, к участию в программе присоединились более 5 тысяч учреждений культуры, а покупки билетов только за март текущего года превысили 1 миллиард рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства."Ее ("Пушкинскую карту") уже оформили свыше четырех с половиной миллионов ребят. К участию в программе присоединились более пяти тысяч театров, музеев, филармоний и библиотек. Афиша их событий выросла практически в три раза. Во многом благодаря интересу молодой аудитории, в том числе в регионах. Покупки билетов на такие мероприятия растут, и только за март – составили один миллиард рублей", - сказал Мишустин.Он напомнил, что с 1 февраля текущего года часть средств "Пушкинской карты" можно использовать и для покупки билетов на отечественные фильмы."Это – две тысячи рублей", - пояснил Мишустин.

https://ria.ru/20220118/lyubimova-1768366385.html

https://ria.ru/20220110/mishustin-1767151184.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

культура, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году