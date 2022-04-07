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Мишустин призвал увеличить долю российских препаратов от болезней крови

Мишустин призвал увеличить долю российских препаратов от болезней крови - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин призвал увеличить долю российских препаратов от болезней крови

Создание препаратов для лечения болезней крови - это задача, связанная с нацбезопасностью России, заявил премьер Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:47

2022-04-07T14:47

2022-04-07T14:47

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отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Создание препаратов для лечения болезней крови - это задача, связанная с нацбезопасностью России, заявил премьер Михаил Мишустин."Создание препаратов крови - задача национальной безопасности нашей страны. С 2015 года было модернизировано 34 центра переливания крови и пять соответствующих заводов. Мы в этом году кратно увеличим - план примерно в 10 раз - выпуск альбумина и иммуноглобулина - самых важных компонентов", - сказал Мишустин, выступая на отчете правительства РФ в Госдуме. По его словам, доля отечественных препаратов должна вырасти в три раза и превысить 50% рынка РФ в этом году.Мушустин напомнил о внесенном правительством законопроекте по производству плазмы для препаратов крови. "Тогда можно будет везти плазму со станций переливания сразу на заводы, минуя центры госплазмы. Пожалуйста, поддержите его", - сказал он, обращаясь к депутатам.

https://ria.ru/20220330/lekarstva-1780977915.html

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Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, госдума рф, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году