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В Москве за сутки госпитализировали 192 человека с COVID-19 - РИА Новости, 07.04.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220407/koronavirus-1782242204.html
В Москве за сутки госпитализировали 192 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 192 человека с COVID-19 - РИА Новости, 07.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 192 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 1004 новых случаев COVID, скончались 20 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:26
2022-04-07T11:35
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 1004 новых случаев COVID, скончались 20 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1004, 192 человека госпитализировано за сутки, выздоровело 1042 человек, 20 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 746 033 случаев коронавируса, выздоровели 2 551 635 человека, умерли из-за COVID 42 837 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 76 человек.
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москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:26 07.04.2022 (обновлено: 11:35 07.04.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 192 человека с COVID-19

В Москве выявили 1004 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 1004 новых случаев COVID, скончались 20 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 1004, 192 человека госпитализировано за сутки, выздоровело 1042 человек, 20 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 746 033 случаев коронавируса, выздоровели 2 551 635 человека, умерли из-за COVID 42 837 человек.
Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 76 человек.
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 12:54Распространение коронавируса
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