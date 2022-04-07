https://ria.ru/20220407/koronavirus-1782242204.html
В Москве за сутки госпитализировали 192 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 192 человека с COVID-19 - РИА Новости, 07.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 192 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 1004 новых случаев COVID, скончались 20 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:26
2022-04-07T11:26
2022-04-07T11:35
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737575592_0:0:2800:1574_1920x0_80_0_0_31f5699ceec86643c6ecd4b143b82ca4.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 1004 новых случаев COVID, скончались 20 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1004, 192 человека госпитализировано за сутки, выздоровело 1042 человек, 20 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 746 033 случаев коронавируса, выздоровели 2 551 635 человека, умерли из-за COVID 42 837 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 76 человек.
https://ria.ru/20220406/vaktsina-1782057099.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737575592_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e7d3d4db5d0375c06524219f26bbdf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:26 07.04.2022 (обновлено: 11:35 07.04.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 192 человека с COVID-19
В Москве выявили 1004 новых случая заражения коронавирусом