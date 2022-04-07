https://ria.ru/20220407/koronavirus-1782242204.html

В Москве за сутки госпитализировали 192 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 192 человека с COVID-19 - РИА Новости, 07.04.2022

В Москве за сутки госпитализировали 192 человека с COVID-19

В Москве за сутки выявлено 1004 новых случаев COVID, скончались 20 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:26

2022-04-07T11:26

2022-04-07T11:35

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 1004 новых случаев COVID, скончались 20 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1004, 192 человека госпитализировано за сутки, выздоровело 1042 человек, 20 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 746 033 случаев коронавируса, выздоровели 2 551 635 человека, умерли из-за COVID 42 837 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 76 человек.

https://ria.ru/20220406/vaktsina-1782057099.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии