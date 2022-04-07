Рейтинг@Mail.ru
Липецкие компании готовы поставлять комплектующие для электромобилей - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220407/komplektuyuschie-1782277434.html
Липецкие компании готовы поставлять комплектующие для электромобилей
Липецкие компании готовы поставлять комплектующие для электромобилей - РИА Новости, 07.04.2022
Липецкие компании готовы поставлять комплектующие для электромобилей
Более двадцати предприятий Липецкой области готовы перестроить свои производства, чтобы обеспечить комплектующими электромобили, производство которых стартует в РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:18
2022-04-07T13:18
липецкая область
липецкая область
экономика
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782280488_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e198dff5232a092244c6aabe5fb50ea.jpg
ЛИПЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Более двадцати предприятий Липецкой области готовы перестроить свои производства, чтобы обеспечить комплектующими электромобили, производство которых стартует в регионе осенью, сообщил губернатор Игорь Артамонов."Мы заинтересованы в том, чтобы в Липецкой области запускались новые перспективные производства, поэтому создаем благоприятные условия для привлечения инвесторов. И будем вести политику инвестиционного развития региона впредь", - сказал Артамонов.Он напомнил, что производственной площадкой для электромобилей станет Краснинский муниципальный район. На заводе будут созданы почти две тысячи рабочих мест. Размер инвестиций в проект составил около 13 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220405/investor-1781941532.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782280488_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_49080545b2faec9d496adb1998127ad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, экономика, игорь артамонов
13:18 07.04.2022
 

Липецкие компании готовы поставлять комплектующие для электромобилей

© Pixabay / stuxЗарядка электромобиля
Зарядка электромобиля - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Pixabay / stux
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Более двадцати предприятий Липецкой области готовы перестроить свои производства, чтобы обеспечить комплектующими электромобили, производство которых стартует в регионе осенью, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Мы заинтересованы в том, чтобы в Липецкой области запускались новые перспективные производства, поэтому создаем благоприятные условия для привлечения инвесторов. И будем вести политику инвестиционного развития региона впредь", - сказал Артамонов.
Он напомнил, что производственной площадкой для электромобилей станет Краснинский муниципальный район. На заводе будут созданы почти две тысячи рабочих мест. Размер инвестиций в проект составил около 13 миллиардов рублей.
Поросята на свиноферме - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 17:24Липецкая область
Инвестор из Франции будет развивать бизнес в Липецкой области
 
Липецкая областьЛипецкая областьЭкономикаИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала