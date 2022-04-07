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Липецкие компании готовы поставлять комплектующие для электромобилей

Липецкие компании готовы поставлять комплектующие для электромобилей - РИА Новости, 07.04.2022

Липецкие компании готовы поставлять комплектующие для электромобилей

Более двадцати предприятий Липецкой области готовы перестроить свои производства, чтобы обеспечить комплектующими электромобили, производство которых стартует в РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:18

2022-04-07T13:18

2022-04-07T13:18

липецкая область

липецкая область

экономика

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Более двадцати предприятий Липецкой области готовы перестроить свои производства, чтобы обеспечить комплектующими электромобили, производство которых стартует в регионе осенью, сообщил губернатор Игорь Артамонов."Мы заинтересованы в том, чтобы в Липецкой области запускались новые перспективные производства, поэтому создаем благоприятные условия для привлечения инвесторов. И будем вести политику инвестиционного развития региона впредь", - сказал Артамонов.Он напомнил, что производственной площадкой для электромобилей станет Краснинский муниципальный район. На заводе будут созданы почти две тысячи рабочих мест. Размер инвестиций в проект составил около 13 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220405/investor-1781941532.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, экономика, игорь артамонов