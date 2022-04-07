https://ria.ru/20220407/kiselev-1782376453.html
Глава "России сегодня" рассказал о важности проекта "Морская держава"
Глава "России сегодня" рассказал о важности проекта "Морская держава" - РИА Новости, 07.04.2022
Глава "России сегодня" рассказал о важности проекта "Морская держава"
Каждый любитель истории Отечества должен иметь возможность получать интересную и исторически достоверную информацию о реформах Петра I, проект медиагруппы... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:44
2022-04-07T18:44
2022-04-07T18:44
морская держава
общество
петр i
россия
дмитрий киселев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Каждый любитель истории Отечества должен иметь возможность получать интересную и исторически достоверную информацию о реформах Петра I, проект медиагруппы "Россия сегодня" "Морская держава" будет интересен всем, кто неравнодушен к истории российского флота, сказал генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев."Важно, чтобы люди получали интересную... и в то же время исторически верную информацию о реформах Петра и с интересом погружались в процесс развития российского флота", - сказал Киселев на заседании экспертного совета всероссийского конкурса "Образ Петра Великого", посвященном 350-летию со дня рождения первого русского императора.Киселев напомнил, что медиагруппа "Россия сегодня" включилась в работу по освещению исторической даты еще задолго до того, как это стало темой для других СМИ."В феврале 2021 года мы запустили проект "Морская держава" - яркий ресурс для всех, кто неравнодушен к истории кораблестроения в России. Петр I - отец русского флота. Естественно, много на этом ресурсе связано именно с Петром Великим. И сегодня "Морская держава" - это и агрегатор новостей о подготовке к юбилею первого императора в России, и в то же время просветительский ресурс. Россия как морская держава освещается в историческом плане, и, конечно, много информации о современном кораблестроении в России", - рассказал генеральный директор "России сегодня".Он также выразил надежду, что, поскольку во многих регионах РФ заболеваемость коронавирусом снижается, празднование 350-летия со дня рождения Петра I пройдет с размахом. "Мы как информационное агентство, как самый популярный информационный ресурс в российском интернете, будем освещать все мероприятия, события, которые связаны с юбилеем", - заключил Киселев.
https://ria.ru/20220406/vystavka-1782178736.html
https://ria.ru/20220319/petr-1775750591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, петр i, россия, дмитрий киселев
Глава "России сегодня" рассказал о важности проекта "Морская держава"
Глава "России сегодня" Киселев рассказал о важности проекта "Морская держава"
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Каждый любитель истории Отечества должен иметь возможность получать интересную и исторически достоверную информацию о реформах Петра I, проект медиагруппы "Россия сегодня" "Морская держава" будет интересен всем, кто неравнодушен к истории российского флота, сказал генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.
"Важно, чтобы люди получали интересную... и в то же время исторически верную информацию о реформах Петра и с интересом погружались в процесс развития российского флота", - сказал Киселев на заседании экспертного совета всероссийского конкурса "Образ Петра Великого", посвященном 350-летию со дня рождения первого русского императора.
Киселев напомнил, что медиагруппа "Россия сегодня" включилась в работу по освещению исторической даты еще задолго до того, как это стало темой для других СМИ.
"В феврале 2021 года мы запустили проект "Морская держава" - яркий ресурс для всех, кто неравнодушен к истории кораблестроения в России
. Петр I
- отец русского флота. Естественно, много на этом ресурсе связано именно с Петром Великим. И сегодня "Морская держава" - это и агрегатор новостей о подготовке к юбилею первого императора в России, и в то же время просветительский ресурс. Россия как морская держава освещается в историческом плане, и, конечно, много информации о современном кораблестроении в России", - рассказал генеральный директор "России сегодня".
Он также выразил надежду, что, поскольку во многих регионах РФ заболеваемость коронавирусом снижается, празднование 350-летия со дня рождения Петра I пройдет с размахом. "Мы как информационное агентство, как самый популярный информационный ресурс в российском интернете, будем освещать все мероприятия, события, которые связаны с юбилеем", - заключил Киселев.