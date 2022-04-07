https://ria.ru/20220407/kiberinfrastruktura-1782375480.html

В Совбезе рассказали об обмене с США списками объектов киберинфраструктуры

В Совбезе рассказали об обмене с США списками объектов киберинфраструктуры - РИА Новости, 07.04.2022

В Совбезе рассказали об обмене с США списками объектов киберинфраструктуры

Россия и США для предотвращения инцидентов в киберсфере ранее обменялись списками своих объектов критически важной информационной инфраструктуры, заявил... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:38

2022-04-07T18:38

2022-04-07T18:38

кибербезопасность

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия и США для предотвращения инцидентов в киберсфере ранее обменялись списками своих объектов критически важной информационной инфраструктуры, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.В 2021 году по итогам российско-американского саммита в Женеве РФ и США провели несколько раундов консультаций по информационной безопасности."В частности, был налажен обмен оперативной информацией по киберпреступлениям, активизировалось двустороннее взаимодействие между Генеральной прокуратурой России и Министерством юстиции США. Был увеличен объем и качество информации о компьютерных инцидентах, передаваемой друг другу российским Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам и Агентством кибербезопасности и защиты инфраструктуры США", - сказал Храмов в интервью "Российской газете"."Наконец, в расчете на дальнейшее заинтересованное взаимодействие мы обменялись списками объектов критически важной информационной инфраструктуры обеих стран", - добавил он.Сейчас США уведомили Россию о том, что в одностороннем порядке выходит из переговорного процесса по кибербезопасности и закрывают канал связи, сообщил Храмов.Объекты критической информационной инфраструктуры – это информационные системы госорганов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности."Мы вели дело к получению своевременной информации об атаках на американские объекты, разъясняли очевидное – только так возможно эффективно бороться с деструктивными воздействиями", - сказал Храмов.По его словам, договориться в итоге не удалось. "Видимо, США это не нужно. А тогда возникает законное право обвинить американцев в том, что они фактически покрывают преступников и при этом стремятся переложить вину с больной головы на здоровую", - добавил он.

https://ria.ru/20220407/kiberbezopasnost-1782369181.html

https://ria.ru/20220407/kiberbezopasnost-1782355755.html

https://ria.ru/20220331/nato-1781048254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кибербезопасность, сша, россия, совет безопасности рф, олег храмов, в мире