https://ria.ru/20220407/kiberbezopasnost-1782355755.html

США закрыли канал связи с Россией по кибербезопасности, заявили в Совбезе

США закрыли канал связи с Россией по кибербезопасности, заявили в Совбезе - РИА Новости, 07.04.2022

США закрыли канал связи с Россией по кибербезопасности, заявили в Совбезе

США в одностороннем порядке закрыли канал связи с Россией по вопросам кибербезопасности, заявил в интервью "Российской газете" замсекретаря Совбеза РФ Олег... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:16

2022-04-07T17:16

2022-04-07T17:26

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россия

совет безопасности рф

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. США в одностороннем порядке закрыли канал связи с Россией по вопросам кибербезопасности, заявил в интервью "Российской газете" замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов.По его словам, после пресечения деятельности хакерской группировки REvil в феврале в Белый дом были направлены предложения начать разработку совместных мер по защите от деструктивного воздействия на объекты критической инфраструктуры обеих стран. Он отметил, что перед этим в рамках работы совместной группы "Кремль - Белый дом" под эгидой СБ РФ и Совета нацбезопасности США "стороны обменялись списками объектов критически важной информационной инфраструктуры обеих стран"."Однако сейчас Белый дом уведомил нас о том, что в одностороннем порядке выходит из переговорного процесса и закрывает канал связи", - рассказал Храмов, который является руководителем группы с российской стороны.

https://ria.ru/20220331/nato-1781048254.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, совет безопасности рф