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США закрыли канал связи с Россией по кибербезопасности, заявили в Совбезе - РИА Новости, 07.04.2022
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США закрыли канал связи с Россией по кибербезопасности, заявили в Совбезе
США закрыли канал связи с Россией по кибербезопасности, заявили в Совбезе - РИА Новости, 07.04.2022
США закрыли канал связи с Россией по кибербезопасности, заявили в Совбезе
США в одностороннем порядке закрыли канал связи с Россией по вопросам кибербезопасности, заявил в интервью "Российской газете" замсекретаря Совбеза РФ Олег... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:16
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сша
россия
совет безопасности рф
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. США в одностороннем порядке закрыли канал связи с Россией по вопросам кибербезопасности, заявил в интервью "Российской газете" замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов.По его словам, после пресечения деятельности хакерской группировки REvil в феврале в Белый дом были направлены предложения начать разработку совместных мер по защите от деструктивного воздействия на объекты критической инфраструктуры обеих стран. Он отметил, что перед этим в рамках работы совместной группы "Кремль - Белый дом" под эгидой СБ РФ и Совета нацбезопасности США "стороны обменялись списками объектов критически важной информационной инфраструктуры обеих стран"."Однако сейчас Белый дом уведомил нас о том, что в одностороннем порядке выходит из переговорного процесса и закрывает канал связи", - рассказал Храмов, который является руководителем группы с российской стороны.
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сша, россия, совет безопасности рф
17:16 07.04.2022 (обновлено: 17:26 07.04.2022)
 
США закрыли канал связи с Россией по кибербезопасности, заявили в Совбезе

Замсекретаря СБ Храмов: США закрыли канал связи с Россией по вопросам кибербезопасности

© Depositphotos / HayDmitriyМолодые люди за ноутбуками
Молодые люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Depositphotos / HayDmitriy
Молодые люди за ноутбуками. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. США в одностороннем порядке закрыли канал связи с Россией по вопросам кибербезопасности, заявил в интервью "Российской газете" замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов.
По его словам, после пресечения деятельности хакерской группировки REvil в феврале в Белый дом были направлены предложения начать разработку совместных мер по защите от деструктивного воздействия на объекты критической инфраструктуры обеих стран. Он отметил, что перед этим в рамках работы совместной группы "Кремль - Белый дом" под эгидой СБ РФ и Совета нацбезопасности США "стороны обменялись списками объектов критически важной информационной инфраструктуры обеих стран".
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"Однако сейчас Белый дом уведомил нас о том, что в одностороннем порядке выходит из переговорного процесса и закрывает канал связи", - рассказал Храмов, который является руководителем группы с российской стороны.
 
СШАРоссияСовет Безопасности РФ
 
 
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