https://ria.ru/20220407/kiberbezopasnost-1782355755.html
США закрыли канал связи с Россией по кибербезопасности, заявили в Совбезе
США закрыли канал связи с Россией по кибербезопасности, заявили в Совбезе - РИА Новости, 07.04.2022
США закрыли канал связи с Россией по кибербезопасности, заявили в Совбезе
США в одностороннем порядке закрыли канал связи с Россией по вопросам кибербезопасности, заявил в интервью "Российской газете" замсекретаря Совбеза РФ Олег... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:16
2022-04-07T17:16
2022-04-07T17:26
сша
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совет безопасности рф
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. США в одностороннем порядке закрыли канал связи с Россией по вопросам кибербезопасности, заявил в интервью "Российской газете" замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов.По его словам, после пресечения деятельности хакерской группировки REvil в феврале в Белый дом были направлены предложения начать разработку совместных мер по защите от деструктивного воздействия на объекты критической инфраструктуры обеих стран. Он отметил, что перед этим в рамках работы совместной группы "Кремль - Белый дом" под эгидой СБ РФ и Совета нацбезопасности США "стороны обменялись списками объектов критически важной информационной инфраструктуры обеих стран"."Однако сейчас Белый дом уведомил нас о том, что в одностороннем порядке выходит из переговорного процесса и закрывает канал связи", - рассказал Храмов, который является руководителем группы с российской стороны.
https://ria.ru/20220331/nato-1781048254.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, россия, совет безопасности рф
17:16 07.04.2022 (обновлено: 17:26 07.04.2022)
США закрыли канал связи с Россией по кибербезопасности, заявили в Совбезе
Замсекретаря СБ Храмов: США закрыли канал связи с Россией по вопросам кибербезопасности