https://ria.ru/20220407/kiberagressiya-1782380338.html

США развязали против России киберагрессию, заявили в МИД

США развязали против России киберагрессию, заявили в МИД - РИА Новости, 07.04.2022

США развязали против России киберагрессию, заявили в МИД

Обвинения США в кибератаках со стороны России являются очередной пропагандой от администрации Джо Байдена, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T19:00

2022-04-07T19:00

2022-04-07T19:19

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

мария захарова

россия

кибербезопасность

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Обвинения США в кибератаках со стороны России являются очередной пропагандой от администрации Джо Байдена, заявили в МИД РФ."С сожалением констатируем, что правительство США не первый раз пытается списать собственные внутри- и внешнеполитические просчеты на некие происки "русских", безосновательно утверждает, что подрыв безопасности в информационном пространстве "выгоден Москве"... Цель пропагандистской риторики очевидна: через дискредитацию Российской Федерации и ее политики по укреплению международной информационной безопасности прикрыть развязанную киберагрессию против нашей страны", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."Администрация отказывается задействовать механизмы правовой помощи во взаимоотношениях для расследования инцидентов, не реагирует на наши соответствующие призывы",- говорится в сообщении представителя МИД РФ Марии Захаровой.Она добавила, что цель пропагандистской риторики США, обвиняющих РФ в кибератаках, очевидна: "через дискредитацию Российской Федерации и ее политики по укреплению международной информационной безопасности прикрыть развязанную киберагрессию против нашей страны".

https://ria.ru/20220407/khakery-1782373772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, россия, кибербезопасность