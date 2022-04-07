19:00 07.04.2022 (обновлено: 19:19 07.04.2022)
США развязали против России киберагрессию, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова заявила, что США развязали против России киберагрессию
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Обвинения США в кибератаках со стороны России являются очередной пропагандой от администрации Джо Байдена, заявили в МИД РФ.
"С сожалением констатируем, что правительство США не первый раз пытается списать собственные внутри- и внешнеполитические просчеты на некие происки "русских", безосновательно утверждает, что подрыв безопасности в информационном пространстве "выгоден Москве"... Цель пропагандистской риторики очевидна: через дискредитацию Российской Федерации и ее политики по укреплению международной информационной безопасности прикрыть развязанную киберагрессию против нашей страны", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Администрация отказывается задействовать механизмы правовой помощи во взаимоотношениях для расследования инцидентов, не реагирует на наши соответствующие призывы",- говорится в сообщении представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Она добавила, что цель пропагандистской риторики США, обвиняющих РФ в кибератаках, очевидна: "через дискредитацию Российской Федерации и ее политики по укреплению международной информационной безопасности прикрыть развязанную киберагрессию против нашей страны".