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США развязали против России киберагрессию, заявили в МИД - РИА Новости, 07.04.2022
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США развязали против России киберагрессию, заявили в МИД
США развязали против России киберагрессию, заявили в МИД - РИА Новости, 07.04.2022
США развязали против России киберагрессию, заявили в МИД
Обвинения США в кибератаках со стороны России являются очередной пропагандой от администрации Джо Байдена, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T19:00
2022-04-07T19:19
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
мария захарова
россия
кибербезопасность
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Обвинения США в кибератаках со стороны России являются очередной пропагандой от администрации Джо Байдена, заявили в МИД РФ."С сожалением констатируем, что правительство США не первый раз пытается списать собственные внутри- и внешнеполитические просчеты на некие происки "русских", безосновательно утверждает, что подрыв безопасности в информационном пространстве "выгоден Москве"... Цель пропагандистской риторики очевидна: через дискредитацию Российской Федерации и ее политики по укреплению международной информационной безопасности прикрыть развязанную киберагрессию против нашей страны", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."Администрация отказывается задействовать механизмы правовой помощи во взаимоотношениях для расследования инцидентов, не реагирует на наши соответствующие призывы",- говорится в сообщении представителя МИД РФ Марии Захаровой.Она добавила, что цель пропагандистской риторики США, обвиняющих РФ в кибератаках, очевидна: "через дискредитацию Российской Федерации и ее политики по укреплению международной информационной безопасности прикрыть развязанную киберагрессию против нашей страны".
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сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, россия, кибербезопасность
19:00 07.04.2022 (обновлено: 19:19 07.04.2022)
 
США развязали против России киберагрессию, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова заявила, что США развязали против России киберагрессию

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Обвинения США в кибератаках со стороны России являются очередной пропагандой от администрации Джо Байдена, заявили в МИД РФ.
"С сожалением констатируем, что правительство США не первый раз пытается списать собственные внутри- и внешнеполитические просчеты на некие происки "русских", безосновательно утверждает, что подрыв безопасности в информационном пространстве "выгоден Москве"... Цель пропагандистской риторики очевидна: через дискредитацию Российской Федерации и ее политики по укреплению международной информационной безопасности прикрыть развязанную киберагрессию против нашей страны", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Администрация отказывается задействовать механизмы правовой помощи во взаимоотношениях для расследования инцидентов, не реагирует на наши соответствующие призывы",- говорится в сообщении представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Она добавила, что цель пропагандистской риторики США, обвиняющих РФ в кибератаках, очевидна: "через дискредитацию Российской Федерации и ее политики по укреплению международной информационной безопасности прикрыть развязанную киберагрессию против нашей страны".
Хакер - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 18:32
США использовали ликвидацию REvil в своих интересах, заявили в Совбезе
 
СШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреМария ЗахароваРоссияКибербезопасность
 
 
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