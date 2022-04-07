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Невеста Хашукджи оспорит передачу дела о его убийстве Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.04.2022
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Невеста Хашукджи оспорит передачу дела о его убийстве Саудовской Аравии
Невеста Хашукджи оспорит передачу дела о его убийстве Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.04.2022
Невеста Хашукджи оспорит передачу дела о его убийстве Саудовской Аравии
Невеста убитого оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи Хатидже Дженгиз заявила о намерении оспаривать решение о передаче дела о его убийстве из... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:41
2022-04-07T11:42
в мире
стамбул
турция
саудовская аравия
джамаль хашукджи
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Невеста убитого оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи Хатидже Дженгиз заявила о намерении оспаривать решение о передаче дела о его убийстве из Турции в Саудовскую Аравию, передает агентство Франс Пресс.В четверг турецкие СМИ сообщили, что Турция приостановила судебное разбирательство по делу Хашукджи и передало его Саудовской Аравии после соответствующего заключения министерства юстиции."Мы оспорим решение в соответствии с нашей правовой системой", - заявила Дженгиз журналистам.Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признать, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.В сентябре 2020 года суд Саудовской Аравии вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один - к 10 годам, еще двое получили по семь лет тюрьмы.
https://ria.ru/20220407/khashukdzhi-1782233021.html
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стамбул
турция
саудовская аравия
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в мире, стамбул, турция, саудовская аравия, джамаль хашукджи
11:41 07.04.2022 (обновлено: 11:42 07.04.2022)
 
Невеста Хашукджи оспорит передачу дела о его убийстве Саудовской Аравии

Невеста Хашукджи оспорит решение о передаче дела о его убийстве Саудовской Аравии

© AP Photo / Virginia MayoСаудовский журналист Джамаль Хашукджи
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи . Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Невеста убитого оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи Хатидже Дженгиз заявила о намерении оспаривать решение о передаче дела о его убийстве из Турции в Саудовскую Аравию, передает агентство Франс Пресс.
В четверг турецкие СМИ сообщили, что Турция приостановила судебное разбирательство по делу Хашукджи и передало его Саудовской Аравии после соответствующего заключения министерства юстиции.
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 10:43
Турция передала дело об убийстве Хашукджи Саудовской Аравии, сообщили СМИ
"Мы оспорим решение в соответствии с нашей правовой системой", - заявила Дженгиз журналистам.
Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признать, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.
В сентябре 2020 года суд Саудовской Аравии вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один - к 10 годам, еще двое получили по семь лет тюрьмы.
Французская полиция на побережье недалеко от Кале - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря 2021, 16:27
Во Франции освободили задержанного по делу об убийстве Хашукджи
 
В миреСтамбулТурцияСаудовская АравияДжамаль Хашукджи
 
 
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