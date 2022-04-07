11:41 07.04.2022 (обновлено: 11:42 07.04.2022)
Невеста Хашукджи оспорит передачу дела о его убийстве Саудовской Аравии
Невеста Хашукджи оспорит решение о передаче дела о его убийстве Саудовской Аравии
© AP Photo / Virginia MayoСаудовский журналист Джамаль Хашукджи
© AP Photo / Virginia Mayo
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи . Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Невеста убитого оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи Хатидже Дженгиз заявила о намерении оспаривать решение о передаче дела о его убийстве из Турции в Саудовскую Аравию, передает агентство Франс Пресс.
В четверг турецкие СМИ сообщили, что Турция приостановила судебное разбирательство по делу Хашукджи и передало его Саудовской Аравии после соответствующего заключения министерства юстиции.
"Мы оспорим решение в соответствии с нашей правовой системой", - заявила Дженгиз журналистам.
Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признать, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.
В сентябре 2020 года суд Саудовской Аравии вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один - к 10 годам, еще двое получили по семь лет тюрьмы.
8 декабря 2021, 16:27Во Франции освободили задержанного по делу об убийстве Хашукджи