https://ria.ru/20220407/khashukdzhi-1782249322.html

Невеста Хашукджи оспорит передачу дела о его убийстве Саудовской Аравии

Невеста Хашукджи оспорит передачу дела о его убийстве Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.04.2022

Невеста Хашукджи оспорит передачу дела о его убийстве Саудовской Аравии

Невеста убитого оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи Хатидже Дженгиз заявила о намерении оспаривать решение о передаче дела о его убийстве из... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:41

2022-04-07T11:41

2022-04-07T11:42

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стамбул

турция

саудовская аравия

джамаль хашукджи

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Невеста убитого оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи Хатидже Дженгиз заявила о намерении оспаривать решение о передаче дела о его убийстве из Турции в Саудовскую Аравию, передает агентство Франс Пресс.В четверг турецкие СМИ сообщили, что Турция приостановила судебное разбирательство по делу Хашукджи и передало его Саудовской Аравии после соответствующего заключения министерства юстиции."Мы оспорим решение в соответствии с нашей правовой системой", - заявила Дженгиз журналистам.Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признать, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.В сентябре 2020 года суд Саудовской Аравии вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один - к 10 годам, еще двое получили по семь лет тюрьмы.

https://ria.ru/20220407/khashukdzhi-1782233021.html

https://ria.ru/20211208/zaderzhanie-1762786181.html

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Дарья Буймова

в мире, стамбул, турция, саудовская аравия, джамаль хашукджи