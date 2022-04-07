Турция передала дело об убийстве Хашукджи Саудовской Аравии, сообщили СМИ
Star: Турция передала дело об убийстве журналиста Хашукджи Саудовской Аравии
© AP Photo / Lefteris PitarakisПортрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 7 апр – РИА Новости. Турция приостановила судебное разбирательство по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и передало его Саудовской Аравии, сообщила газета Star.
Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признать, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.
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"Принято решение о передаче дела в Саудовскую Аравию после положительного заключения министерства юстиции", - сообщило издание.
В сентябре 2020 года суд Саудовской Аравии вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один - к 10 годам, еще двое получили по семь лет тюрьмы.
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