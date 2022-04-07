https://ria.ru/20220407/khashukdzhi-1782233021.html

Турция передала дело об убийстве Хашукджи Саудовской Аравии, сообщили СМИ

Турция передала дело об убийстве Хашукджи Саудовской Аравии, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.04.2022

Турция передала дело об убийстве Хашукджи Саудовской Аравии, сообщили СМИ

Турция приостановила судебное разбирательство по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и передало его Саудовской Аравии, сообщила газета Star. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T10:43

2022-04-07T10:43

2022-04-07T10:43

в мире

стамбул

саудовская аравия

джамаль хашукджи

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АНКАРА, 7 апр – РИА Новости. Турция приостановила судебное разбирательство по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и передало его Саудовской Аравии, сообщила газета Star.Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признать, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело."Принято решение о передаче дела в Саудовскую Аравию после положительного заключения министерства юстиции", - сообщило издание.В сентябре 2020 года суд Саудовской Аравии вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один - к 10 годам, еще двое получили по семь лет тюрьмы.

https://ria.ru/20211208/zaderzhanie-1762786181.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/khashukdzhi-1599403390.html

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саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, стамбул, саудовская аравия, джамаль хашукджи