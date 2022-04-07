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Турция передала дело об убийстве Хашукджи Саудовской Аравии, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.04.2022
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Турция передала дело об убийстве Хашукджи Саудовской Аравии, сообщили СМИ
Турция передала дело об убийстве Хашукджи Саудовской Аравии, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.04.2022
Турция передала дело об убийстве Хашукджи Саудовской Аравии, сообщили СМИ
Турция приостановила судебное разбирательство по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и передало его Саудовской Аравии, сообщила газета Star. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:43
2022-04-07T10:43
в мире
стамбул
саудовская аравия
джамаль хашукджи
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АНКАРА, 7 апр – РИА Новости. Турция приостановила судебное разбирательство по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и передало его Саудовской Аравии, сообщила газета Star.Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признать, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело."Принято решение о передаче дела в Саудовскую Аравию после положительного заключения министерства юстиции", - сообщило издание.В сентябре 2020 года суд Саудовской Аравии вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один - к 10 годам, еще двое получили по семь лет тюрьмы.
https://ria.ru/20211208/zaderzhanie-1762786181.html
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в мире, стамбул, саудовская аравия, джамаль хашукджи
10:43 07.04.2022
 
Турция передала дело об убийстве Хашукджи Саудовской Аравии, сообщили СМИ

Star: Турция передала дело об убийстве журналиста Хашукджи Саудовской Аравии

© AP Photo / Lefteris PitarakisПортрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 7 апр – РИА Новости. Турция приостановила судебное разбирательство по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и передало его Саудовской Аравии, сообщила газета Star.
Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признать, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.
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"Принято решение о передаче дела в Саудовскую Аравию после положительного заключения министерства юстиции", - сообщило издание.
В сентябре 2020 года суд Саудовской Аравии вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один - к 10 годам, еще двое получили по семь лет тюрьмы.
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