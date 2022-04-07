Рейтинг@Mail.ru
США использовали ликвидацию REvil в своих интересах, заявили в Совбезе - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220407/khakery-1782373772.html
США использовали ликвидацию REvil в своих интересах, заявили в Совбезе
США использовали ликвидацию REvil в своих интересах, заявили в Совбезе - РИА Новости, 07.04.2022
США использовали ликвидацию REvil в своих интересах, заявили в Совбезе
США использовали ликвидацию в России хакерской группы REvil только в интересах своего бизнеса и внутренней политики, заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:32
2022-04-07T18:34
кибербезопасность
сша
россия
в мире
олег храмов
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149746/25/1497462503_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_6abd750dca31a33affa4d8e2e7d3f460.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. США использовали ликвидацию в России хакерской группы REvil только в интересах своего бизнеса и внутренней политики, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.В январе нынешнего года ФСБ РФ сообщила, что благодаря полученным от США сведениям в России пресечена деятельность хакерской группировки REvil, члены которой занимались хищением денег с помощью вредоносных программ."Правда, время показало, к сожалению, что только эта акция и была главной задачей американской администрации. Ее приоритетом являлась потребность "закрыть" озабоченности местного бизнеса и демократического электората с собственной внутриполитической выгодой", - сказал Храмов в интервью "Российской газете".Он рассказал, как было дело. "Американская сторона, с акцентом на особое решение Белого дома, передала, как было заявлено, весьма чувствительную для США информацию – фамилию (Пузыревский) и IP-адрес главного, по их сведениям, хакера. И при этом устами своего замгенпрокурора безапелляционно потребовала немедленно его арестовать. На наш вопрос, а на каком основании, последовало: "Задержите за мелочь, остальное добавите", - заявил Храмов.По его словам, российские спецслужбы в соответствии с требованиями российских законов провели собственное кропотливое расследование. "Причем выявили и привлекли к ответственности не одного Пузыревского, а всю банду киберпреступников – 14 человек", - отметил Храмов.Он добавил, что, по утверждению представителей США, только так можно получить "благословение" Вашингтона на последующую совместную работу с выходом на достижение договоренностей, к которым призывал президент РФ Владимир Путин в своем заявлении от 25 сентября 2020 года.Храмов напомнил, что в ходе российско-американского саммита в Женеве в июне 2021 года одной из ключевых стала тема информационной безопасности и возможных договоренностей между РФ и США. Тогда решением Путина и президента США Джо Байдена была создана рабочая группа по проблемам обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий в формате "Кремль – Белый дом" под эгидой Совета безопасности РФ и Совета национальной безопасности США.Он уточнил, что два раунда таких переговоров уже состоялись. Причем американская сторона настаивала на том, что это не переговоры и ни в коем случае не возврат к созданному еще при Бараке Обаме формату межведомственных консультаций и линий экстренной связи. Он предположил, что это было сделано из-за опасений по поводу нежелательных внутриполитических издержек.
https://ria.ru/20220407/kiberbezopasnost-1782369181.html
https://ria.ru/20220407/kiberbezopasnost-1782355755.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149746/25/1497462503_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_cbb0ee958c93888ab385ab9f64a0cf88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кибербезопасность, сша, россия, в мире, олег храмов, совет безопасности рф
18:32 07.04.2022 (обновлено: 18:34 07.04.2022)
 
США использовали ликвидацию REvil в своих интересах, заявили в Совбезе

Замсекретаря Совбеза Храмов: США использовали ликвидацию REvil в своих интересах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Хакер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. США использовали ликвидацию в России хакерской группы REvil только в интересах своего бизнеса и внутренней политики, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.
В январе нынешнего года ФСБ РФ сообщила, что благодаря полученным от США сведениям в России пресечена деятельность хакерской группировки REvil, члены которой занимались хищением денег с помощью вредоносных программ.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 18:09
В Совбезе назвали траты США на кибербезопасность платой за высокомерие
"Правда, время показало, к сожалению, что только эта акция и была главной задачей американской администрации. Ее приоритетом являлась потребность "закрыть" озабоченности местного бизнеса и демократического электората с собственной внутриполитической выгодой", - сказал Храмов в интервью "Российской газете".
Он рассказал, как было дело. "Американская сторона, с акцентом на особое решение Белого дома, передала, как было заявлено, весьма чувствительную для США информацию – фамилию (Пузыревский) и IP-адрес главного, по их сведениям, хакера. И при этом устами своего замгенпрокурора безапелляционно потребовала немедленно его арестовать. На наш вопрос, а на каком основании, последовало: "Задержите за мелочь, остальное добавите", - заявил Храмов.
"Ультимативно требовали признать бездоказательный факт управляющего воздействия российской власти на хакерские структуры и взять на себя одностороннее обязательство положить конец их преступной деятельности", - сказал Храмов.
По его словам, российские спецслужбы в соответствии с требованиями российских законов провели собственное кропотливое расследование. "Причем выявили и привлекли к ответственности не одного Пузыревского, а всю банду киберпреступников – 14 человек", - отметил Храмов.
Он добавил, что, по утверждению представителей США, только так можно получить "благословение" Вашингтона на последующую совместную работу с выходом на достижение договоренностей, к которым призывал президент РФ Владимир Путин в своем заявлении от 25 сентября 2020 года.
Храмов напомнил, что в ходе российско-американского саммита в Женеве в июне 2021 года одной из ключевых стала тема информационной безопасности и возможных договоренностей между РФ и США. Тогда решением Путина и президента США Джо Байдена была создана рабочая группа по проблемам обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий в формате "Кремль – Белый дом" под эгидой Совета безопасности РФ и Совета национальной безопасности США.
Он уточнил, что два раунда таких переговоров уже состоялись. Причем американская сторона настаивала на том, что это не переговоры и ни в коем случае не возврат к созданному еще при Бараке Обаме формату межведомственных консультаций и линий экстренной связи. Он предположил, что это было сделано из-за опасений по поводу нежелательных внутриполитических издержек.
Молодые люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 17:16
США закрыли канал связи с Россией по кибербезопасности, заявили в Совбезе
 
КибербезопасностьСШАРоссияВ миреОлег ХрамовСовет Безопасности РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала