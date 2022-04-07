https://ria.ru/20220407/khakery-1782373772.html

США использовали ликвидацию REvil в своих интересах, заявили в Совбезе

США использовали ликвидацию REvil в своих интересах, заявили в Совбезе - РИА Новости, 07.04.2022

США использовали ликвидацию REvil в своих интересах, заявили в Совбезе

США использовали ликвидацию в России хакерской группы REvil только в интересах своего бизнеса и внутренней политики, заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:32

2022-04-07T18:32

2022-04-07T18:34

кибербезопасность

сша

россия

в мире

олег храмов

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149746/25/1497462503_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_6abd750dca31a33affa4d8e2e7d3f460.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. США использовали ликвидацию в России хакерской группы REvil только в интересах своего бизнеса и внутренней политики, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.В январе нынешнего года ФСБ РФ сообщила, что благодаря полученным от США сведениям в России пресечена деятельность хакерской группировки REvil, члены которой занимались хищением денег с помощью вредоносных программ."Правда, время показало, к сожалению, что только эта акция и была главной задачей американской администрации. Ее приоритетом являлась потребность "закрыть" озабоченности местного бизнеса и демократического электората с собственной внутриполитической выгодой", - сказал Храмов в интервью "Российской газете".Он рассказал, как было дело. "Американская сторона, с акцентом на особое решение Белого дома, передала, как было заявлено, весьма чувствительную для США информацию – фамилию (Пузыревский) и IP-адрес главного, по их сведениям, хакера. И при этом устами своего замгенпрокурора безапелляционно потребовала немедленно его арестовать. На наш вопрос, а на каком основании, последовало: "Задержите за мелочь, остальное добавите", - заявил Храмов.По его словам, российские спецслужбы в соответствии с требованиями российских законов провели собственное кропотливое расследование. "Причем выявили и привлекли к ответственности не одного Пузыревского, а всю банду киберпреступников – 14 человек", - отметил Храмов.Он добавил, что, по утверждению представителей США, только так можно получить "благословение" Вашингтона на последующую совместную работу с выходом на достижение договоренностей, к которым призывал президент РФ Владимир Путин в своем заявлении от 25 сентября 2020 года.Храмов напомнил, что в ходе российско-американского саммита в Женеве в июне 2021 года одной из ключевых стала тема информационной безопасности и возможных договоренностей между РФ и США. Тогда решением Путина и президента США Джо Байдена была создана рабочая группа по проблемам обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий в формате "Кремль – Белый дом" под эгидой Совета безопасности РФ и Совета национальной безопасности США.Он уточнил, что два раунда таких переговоров уже состоялись. Причем американская сторона настаивала на том, что это не переговоры и ни в коем случае не возврат к созданному еще при Бараке Обаме формату межведомственных консультаций и линий экстренной связи. Он предположил, что это было сделано из-за опасений по поводу нежелательных внутриполитических издержек.

https://ria.ru/20220407/kiberbezopasnost-1782369181.html

https://ria.ru/20220407/kiberbezopasnost-1782355755.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кибербезопасность, сша, россия, в мире, олег храмов, совет безопасности рф