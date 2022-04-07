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Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта - РИА Новости, 07.04.2022
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Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта
Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта - РИА Новости, 07.04.2022
Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта
Командующий Северо-Кавказским округом войск нацгвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаров вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерал-лейтенанта,... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:43
2022-04-07T16:43
чеченская республика (чечня)
россия
рамзан кадыров
политика
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ГРОЗНЫЙ, 7 апр – РИА Новости. Командующий Северо-Кавказским округом войск нацгвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаров вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерал-лейтенанта, передает корреспондент РИА Новости."Получить любую награду и любое звание – это большая ответственность. Ты должен соответствовать этому званию и наградам, которые тебе вручают. Для меня это приятно и волнительно, потому что надо сделать многое", - сказал Кадыров журналистам.
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Вручение погон генерал-лейтенанта Кадырову
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чеченская республика (чечня), россия, рамзан кадыров, политика
16:43 07.04.2022
 
Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта

Главе Чечни Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта

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ГРОЗНЫЙ, 7 апр – РИА Новости. Командующий Северо-Кавказским округом войск нацгвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаров вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерал-лейтенанта, передает корреспондент РИА Новости.
"Получить любую награду и любое звание – это большая ответственность. Ты должен соответствовать этому званию и наградам, которые тебе вручают. Для меня это приятно и волнительно, потому что надо сделать многое", - сказал Кадыров журналистам.
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