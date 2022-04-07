https://ria.ru/20220407/kadyrov-1782344215.html

Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта

Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта - РИА Новости, 07.04.2022

Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта

Командующий Северо-Кавказским округом войск нацгвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаров вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерал-лейтенанта,... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:43

2022-04-07T16:43

2022-04-07T16:43

чеченская республика (чечня)

россия

рамзан кадыров

политика

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ГРОЗНЫЙ, 7 апр – РИА Новости. Командующий Северо-Кавказским округом войск нацгвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаров вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерал-лейтенанта, передает корреспондент РИА Новости."Получить любую награду и любое звание – это большая ответственность. Ты должен соответствовать этому званию и наградам, которые тебе вручают. Для меня это приятно и волнительно, потому что надо сделать многое", - сказал Кадыров журналистам.

https://ria.ru/20220407/mariupol-1782268300.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

чеченская республика (чечня), россия, рамзан кадыров, политика