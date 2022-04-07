https://ria.ru/20220407/kadyrov-1782344215.html
Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта
Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта - РИА Новости, 07.04.2022
Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта
Командующий Северо-Кавказским округом войск нацгвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаров вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерал-лейтенанта,... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:43
2022-04-07T16:43
2022-04-07T16:43
чеченская республика (чечня)
россия
рамзан кадыров
политика
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ГРОЗНЫЙ, 7 апр – РИА Новости. Командующий Северо-Кавказским округом войск нацгвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаров вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерал-лейтенанта, передает корреспондент РИА Новости."Получить любую награду и любое звание – это большая ответственность. Ты должен соответствовать этому званию и наградам, которые тебе вручают. Для меня это приятно и волнительно, потому что надо сделать многое", - сказал Кадыров журналистам.
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Вручение погон генерал-лейтенанта Кадырову
Вручение погон генерал-лейтенанта Кадырову
2022-04-07T16:43
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PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чеченская республика (чечня), россия, рамзан кадыров, политика
Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта
Главе Чечни Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта