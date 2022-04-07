https://ria.ru/20220407/italiya-1782361447.html

Politico: итальянские парламентарии отказались слушать речь Зеленского

Politico: итальянские парламентарии отказались слушать речь Зеленского - РИА Новости, 07.04.2022

Politico: итальянские парламентарии отказались слушать речь Зеленского

Итальянские парламентарии отказались присутствовать на выступлении президента Украины Владимира Зеленского, что говорит о сохраняющейся поддержке России в... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:37

2022-04-07T17:37

2022-04-07T19:17

в мире

владимир зеленский

алексис ципрас

марио драги

россия

греция

киев

парламент греции

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Итальянские парламентарии отказались присутствовать на выступлении президента Украины Владимира Зеленского, что говорит о сохраняющейся поддержке России в стране, отмечает американский портал Politico.По информации Il Fatto Quotidiano, ссылающейся на собственные источники в законодательном органе, на совместном заседании отсутствовали как минимум 350 политиков. Если палата депутатов была практически заполнена, то трибуны, отведенные для сенаторов, остались почти пустыми. Всего в итальянском парламенте насчитывается 630 депутатов и 315 сенаторов.Politico пишет, что в законодательном органе сформировался солидный блок, состоящий из правых и левых сил. Его члены последовательно выступают против поставок оружия Киеву и планов правительства увеличить военные расходы. Такое положение дел вызывает напряженность в правящей коалиции премьер-министра Марио Драги.СМИ цитирует Вито Коменчини, депутата от североитальянской партии "Лига", который назвал присутствие на выступлении Зеленского неуважительным по отношению к народу Донбасса.Кроме того, итальянские политики зачастую отказываются принимать навязанную Западом точку зрения из-за неоднозначного отношения к Североатлантическому альянсу. "Мы смотрим на НАТО без одобрения. Она была создана в иное историческое время, когда мир был разделен. Этого мира больше не существует, поэтому, возможно, нам нужно многое переосмыслить", — сказал Никола Фратоянни, лидер крайне левой Sinistra Italiana. Эта партия осудила действия Москвы, но проголосовала против отправки вооружений Украине.Ранее выступление Владимира Зеленского перед парламентом Греции спровоцировало громкий скандал, поскольку в видеоконференции участвовали два боевика из украинского националистического батальона "Азов" (против его членов в России возбуждено уголовное дело). Депутаты компартии Греции КПГ и правой партии "Греческое решение" отказались присутствовать в это время на заседании. Представители партии Алексиса Ципраса назвали появление азовцев недопустимым.

https://ria.ru/20220407/zelenskiy-1782250684.html

https://ria.ru/20220407/vystuplenie-1782324615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, алексис ципрас, марио драги, россия, греция, киев, парламент греции, нато