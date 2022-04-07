17:37 07.04.2022 (обновлено: 19:17 07.04.2022)
Politico: итальянские парламентарии отказались слушать речь Зеленского
В парламенте Италии отказались слушать Зеленского, требуя справедливости для Донбасса
Здание парламента Италии
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Итальянские парламентарии отказались присутствовать на выступлении президента Украины Владимира Зеленского, что говорит о сохраняющейся поддержке России в стране, отмечает американский портал Politico.
По информации Il Fatto Quotidiano, ссылающейся на собственные источники в законодательном органе, на совместном заседании отсутствовали как минимум 350 политиков. Если палата депутатов была практически заполнена, то трибуны, отведенные для сенаторов, остались почти пустыми. Всего в итальянском парламенте насчитывается 630 депутатов и 315 сенаторов.
Politico пишет, что в законодательном органе сформировался солидный блок, состоящий из правых и левых сил. Его члены последовательно выступают против поставок оружия Киеву и планов правительства увеличить военные расходы. Такое положение дел вызывает напряженность в правящей коалиции премьер-министра Марио Драги.
СМИ цитирует Вито Коменчини, депутата от североитальянской партии "Лига", который назвал присутствие на выступлении Зеленского неуважительным по отношению к народу Донбасса.
Кроме того, итальянские политики зачастую отказываются принимать навязанную Западом точку зрения из-за неоднозначного отношения к Североатлантическому альянсу. "Мы смотрим на НАТО без одобрения. Она была создана в иное историческое время, когда мир был разделен. Этого мира больше не существует, поэтому, возможно, нам нужно многое переосмыслить", — сказал Никола Фратоянни, лидер крайне левой Sinistra Italiana. Эта партия осудила действия Москвы, но проголосовала против отправки вооружений Украине.
Ранее выступление Владимира Зеленского перед парламентом Греции спровоцировало громкий скандал, поскольку в видеоконференции участвовали два боевика из украинского националистического батальона "Азов" (против его членов в России возбуждено уголовное дело). Депутаты компартии Греции КПГ и правой партии "Греческое решение" отказались присутствовать в это время на заседании. Представители партии Алексиса Ципраса назвали появление азовцев недопустимым.