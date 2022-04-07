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Россия готова развернуть гумкоридоры на Украине на любых направлениях - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/gumkoridory-1782408164.html
Россия готова развернуть гумкоридоры на Украине на любых направлениях
Россия готова развернуть гумкоридоры на Украине на любых направлениях - РИА Новости, 07.04.2022
Россия готова развернуть гумкоридоры на Украине на любых направлениях
Россия готова развернуть гуманитарные коридоры на Украине на любых направлениях, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T22:39
2022-04-07T22:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия готова развернуть гуманитарные коридоры на Украине на любых направлениях, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."При необходимости российская сторона в кратчайшие сроки готова развернуть гуманитарные коридоры на любых направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц", - сказал генерал.Он добавил, что Россия, руководствуясь принципами международного гуманитарного права, продолжает оказывать всестороннюю помощь Донецкой и Луганской народным республикам, а также населению на освобожденных территориях Украины.Ежедневно с 10:00 мск ВС РФ предоставляют гуманитарные маршруты на харьковском и мариупольском направлениях, а также в рамках реагирования на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя открывают дополнительные гуманитарные коридоры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/gumkoridory-1782407604.html
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в мире, украина, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
22:39 07.04.2022 (обновлено: 22:43 07.04.2022)
 
Россия готова развернуть гумкоридоры на Украине на любых направлениях

Минобороны заявило о готовности развернуть на Украине гумкоридоры на любых направлениях

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкБеженцы из Херсонской области на пункте пропуска "Армянск" на российско-украинской границе в Крыму
Беженцы из Херсонской области на пункте пропуска Армянск на российско-украинской границе в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Беженцы из Херсонской области на пункте пропуска "Армянск" на российско-украинской границе в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия готова развернуть гуманитарные коридоры на Украине на любых направлениях, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"При необходимости российская сторона в кратчайшие сроки готова развернуть гуманитарные коридоры на любых направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц", - сказал генерал.
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Он добавил, что Россия, руководствуясь принципами международного гуманитарного права, продолжает оказывать всестороннюю помощь Донецкой и Луганской народным республикам, а также населению на освобожденных территориях Украины.
Ежедневно с 10:00 мск ВС РФ предоставляют гуманитарные маршруты на харьковском и мариупольском направлениях, а также в рамках реагирования на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя открывают дополнительные гуманитарные коридоры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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