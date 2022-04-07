https://ria.ru/20220407/gumkoridory-1782408164.html

Россия готова развернуть гумкоридоры на Украине на любых направлениях

Россия готова развернуть гумкоридоры на Украине на любых направлениях - РИА Новости, 07.04.2022

Россия готова развернуть гумкоридоры на Украине на любых направлениях

Россия готова развернуть гуманитарные коридоры на Украине на любых направлениях, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T22:39

2022-04-07T22:39

2022-04-07T22:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия готова развернуть гуманитарные коридоры на Украине на любых направлениях, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."При необходимости российская сторона в кратчайшие сроки готова развернуть гуманитарные коридоры на любых направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц", - сказал генерал.Он добавил, что Россия, руководствуясь принципами международного гуманитарного права, продолжает оказывать всестороннюю помощь Донецкой и Луганской народным республикам, а также населению на освобожденных территориях Украины.Ежедневно с 10:00 мск ВС РФ предоставляют гуманитарные маршруты на харьковском и мариупольском направлениях, а также в рамках реагирования на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя открывают дополнительные гуманитарные коридоры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/gumkoridory-1782407604.html

https://ria.ru/20220407/gumpomosch-1782406344.html

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россия

луганская народная республика

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Наталья Макарова

в мире, украина, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)