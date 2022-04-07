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Лидер "Новых людей" призвал отказаться от ставки на госкорпорации - РИА Новости, 07.04.2022
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Лидер "Новых людей" призвал отказаться от ставки на госкорпорации
Лидер "Новых людей" призвал отказаться от ставки на госкорпорации - РИА Новости, 07.04.2022
Лидер "Новых людей" призвал отказаться от ставки на госкорпорации
Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев на пленарном заседании Госдумы призвал отказаться от ставок на госкорпораций и практики "освоения средств", когда... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:43
2022-04-07T16:43
экономика
россия
партия "новые люди"
алексей нечаев
faberlic
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев на пленарном заседании Госдумы призвал отказаться от ставок на госкорпораций и практики "освоения средств", когда после многомиллиардных вложений получается "йотафон"."Пора отказаться от ставки на госкорпорации, от практики такого "освоения средств", когда в результате многомиллиардных инвестиций на выходе мы получаем йотафон", - заявил Нечаев. По его словам, только "свободный от налоговых и административных оков национальный капитал" способен дальше поднимать экономику."Антисанкционные пакеты ведут к постепенному "раскручиванию гаек". Это очень правильный подход - если на тебя давят снаружи, то внутри надо дать людям больше свободы. И нужно идти дальше", - отметил он.Также он подчеркнул, что "Запад хочет уничтожить нашу экономику, весь привычный нам уклад жизни, и прямо об этом заявляет". "Пора отвоевать собственные рынки и создать сильную экономику… Сейчас многое зависит от действий правительства. Только оно может стать генеральным штабом нашей экспансии", - добавил он.
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экономика, россия, партия "новые люди", алексей нечаев, faberlic , санкции в отношении россии
16:43 07.04.2022
 
Лидер "Новых людей" призвал отказаться от ставки на госкорпорации

Лидер "Новых людей" Нечаев призвал отказаться от ставки на госкорпорации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОснователь партии "Новые люди", президент Faberlic Алексей Нечаев
Основатель партии Новые люди, президент Faberlic Алексей Нечаев - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Основатель партии "Новые люди", президент Faberlic Алексей Нечаев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев на пленарном заседании Госдумы призвал отказаться от ставок на госкорпораций и практики "освоения средств", когда после многомиллиардных вложений получается "йотафон".
"Пора отказаться от ставки на госкорпорации, от практики такого "освоения средств", когда в результате многомиллиардных инвестиций на выходе мы получаем йотафон", - заявил Нечаев. По его словам, только "свободный от налоговых и административных оков национальный капитал" способен дальше поднимать экономику.
"Антисанкционные пакеты ведут к постепенному "раскручиванию гаек". Это очень правильный подход - если на тебя давят снаружи, то внутри надо дать людям больше свободы. И нужно идти дальше", - отметил он.
Также он подчеркнул, что "Запад хочет уничтожить нашу экономику, весь привычный нам уклад жизни, и прямо об этом заявляет". "Пора отвоевать собственные рынки и создать сильную экономику… Сейчас многое зависит от действий правительства. Только оно может стать генеральным штабом нашей экспансии", - добавил он.
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ЭкономикаРоссияПартия "Новые люди"Алексей НечаевFaberlicСанкции в отношении России
 
 
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