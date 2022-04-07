https://ria.ru/20220407/goskorporatsii-1782344393.html
Лидер "Новых людей" призвал отказаться от ставки на госкорпорации
Лидер "Новых людей" призвал отказаться от ставки на госкорпорации - РИА Новости, 07.04.2022
Лидер "Новых людей" призвал отказаться от ставки на госкорпорации
Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев на пленарном заседании Госдумы призвал отказаться от ставок на госкорпораций и практики "освоения средств", когда... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:43
2022-04-07T16:43
2022-04-07T16:43
экономика
россия
партия "новые люди"
алексей нечаев
faberlic
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575528987_0:276:3069:2002_1920x0_80_0_0_a4d998d825475830e2770262e4bade5b.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев на пленарном заседании Госдумы призвал отказаться от ставок на госкорпораций и практики "освоения средств", когда после многомиллиардных вложений получается "йотафон"."Пора отказаться от ставки на госкорпорации, от практики такого "освоения средств", когда в результате многомиллиардных инвестиций на выходе мы получаем йотафон", - заявил Нечаев. По его словам, только "свободный от налоговых и административных оков национальный капитал" способен дальше поднимать экономику."Антисанкционные пакеты ведут к постепенному "раскручиванию гаек". Это очень правильный подход - если на тебя давят снаружи, то внутри надо дать людям больше свободы. И нужно идти дальше", - отметил он.Также он подчеркнул, что "Запад хочет уничтожить нашу экономику, весь привычный нам уклад жизни, и прямо об этом заявляет". "Пора отвоевать собственные рынки и создать сильную экономику… Сейчас многое зависит от действий правительства. Только оно может стать генеральным штабом нашей экспансии", - добавил он.
https://ria.ru/20220322/kompyuter-1779309872.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575528987_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_80801cadb6954024747934bf779f2d30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, партия "новые люди", алексей нечаев, faberlic , санкции в отношении россии
Лидер "Новых людей" призвал отказаться от ставки на госкорпорации
Лидер "Новых людей" Нечаев призвал отказаться от ставки на госкорпорации
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев на пленарном заседании Госдумы призвал отказаться от ставок на госкорпораций и практики "освоения средств", когда после многомиллиардных вложений получается "йотафон".
"Пора отказаться от ставки на госкорпорации, от практики такого "освоения средств", когда в результате многомиллиардных инвестиций на выходе мы получаем йотафон", - заявил Нечаев. По его словам, только "свободный от налоговых и административных оков национальный капитал" способен дальше поднимать экономику.
"Антисанкционные пакеты ведут к постепенному "раскручиванию гаек". Это очень правильный подход - если на тебя давят снаружи, то внутри надо дать людям больше свободы. И нужно идти дальше", - отметил он.
Также он подчеркнул, что "Запад хочет уничтожить нашу экономику, весь привычный нам уклад жизни, и прямо об этом заявляет". "Пора отвоевать собственные рынки и создать сильную экономику… Сейчас многое зависит от действий правительства. Только оно может стать генеральным штабом нашей экспансии", - добавил он.