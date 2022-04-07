https://ria.ru/20220407/goskorporatsii-1782344393.html

Лидер "Новых людей" призвал отказаться от ставки на госкорпорации

Лидер "Новых людей" призвал отказаться от ставки на госкорпорации - РИА Новости, 07.04.2022

Лидер "Новых людей" призвал отказаться от ставки на госкорпорации

Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев на пленарном заседании Госдумы призвал отказаться от ставок на госкорпораций и практики "освоения средств", когда... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:43

2022-04-07T16:43

2022-04-07T16:43

экономика

россия

партия "новые люди"

алексей нечаев

faberlic

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев на пленарном заседании Госдумы призвал отказаться от ставок на госкорпораций и практики "освоения средств", когда после многомиллиардных вложений получается "йотафон"."Пора отказаться от ставки на госкорпорации, от практики такого "освоения средств", когда в результате многомиллиардных инвестиций на выходе мы получаем йотафон", - заявил Нечаев. По его словам, только "свободный от налоговых и административных оков национальный капитал" способен дальше поднимать экономику."Антисанкционные пакеты ведут к постепенному "раскручиванию гаек". Это очень правильный подход - если на тебя давят снаружи, то внутри надо дать людям больше свободы. И нужно идти дальше", - отметил он.Также он подчеркнул, что "Запад хочет уничтожить нашу экономику, весь привычный нам уклад жизни, и прямо об этом заявляет". "Пора отвоевать собственные рынки и создать сильную экономику… Сейчас многое зависит от действий правительства. Только оно может стать генеральным штабом нашей экспансии", - добавил он.

https://ria.ru/20220322/kompyuter-1779309872.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, партия "новые люди", алексей нечаев, faberlic , санкции в отношении россии