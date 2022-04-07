11:06 07.04.2022 (обновлено: 11:11 07.04.2022)
Украинские войска обстреляли Железную Балку и Горловку
ВСУ обстреляли Железную Балку и Горловку, в том числе минами калибра 120 миллиметров
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина разбирает завалы, образовавшиеся в результате попадания снаряда в жилой дом Горловки
Мужчина разбирает завалы, образовавшиеся в результате попадания снаряда в жилой дом Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром обстреляли Железную Балку и Горловку, в том числе минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07:40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Железная Балка: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров, пять мин калибром 82 миллиметра; 09:40 - населенный пункт Жованка – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Изотова): выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.