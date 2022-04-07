https://ria.ru/20220407/gazoprovod-1782272584.html

В Старицком районе Тверской области началось строительство газопровода

В Старицком районе Тверской области началось строительство газопровода - РИА Новости, 07.04.2022

В Старицком районе Тверской области началось строительство газопровода

В Тверской области началось строительство межпоселкового газопровода общей протяженностью 46,6 километра от деревни Черничено до деревни Нестерово Старицкого... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:54

2022-04-07T12:54

2022-04-07T12:54

тверская область

игорь руденя

тверская область

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газпром

жкх

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ТВЕРЬ, 7 апр – РИА Новости. В Тверской области началось строительство межпоселкового газопровода общей протяженностью 46,6 километра от деревни Черничено до деревни Нестерово Старицкого района, сообщает пресс-служба регионального правительства.Проект реализуется в рамках программы развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021 – 2025 годы.Как считает губернатор региона Игорь Руденя, газификация является одним из ключевых условий достижения национальных целей, обозначенных президентом РФ. В первую очередь это повышение качества жизни граждан.На данный момент на объекте идет расчистка трассы, ведутся сварочные работы.В 2020 году Тверская область в числе первых субъектов страны подписала с "Газпромом" региональную программу развития газоснабжения и газификации до 2025 года. Планируется построить более 148 километров газопроводов-отводов, 1,1 тысячи километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.Природный газ придёт в ранее негазифицированные северо-восточные и юго-западные территории. Это Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы, Молоковский, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.В общей сложности в 2022 году планируется строительство 288 километров межпоселковых и распределительных сетей, газифицировать 21 населенный пункт, более 6,3 тысячи домовладений, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220401/gazifikatsiya-1781276872.html

https://ria.ru/20220329/gazifikatsiya-1780710378.html

тверская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область, россия, газпром, жкх