Глава Engie заявил об огромных последствиях при отказе ЕС от газа из России
Глава Engie Кламадье заявил об огромных последствиях при отказе ЕС от российского газа
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости. Если ЕС решит отказаться от поставок российского газа, это окажет огромное влияние на европейскую экономику, заявил директор французского энергетического гиганта Engie Жан-Пьер Кламадье.
"Сегодня необходимо взвесить, конечно, все моральные и политические причины, которые подтолкнут к новым санкциям в отношении России, а затем - огромное влияние, которое окажет на экономику ЕС прекращение импорта российского газа", - сказал Кламадье в эфире радиостанции Radio Classique.
Он подчеркнул, что влияние такого шага на европейскую экономику следующей зимой будет очень значительным.
"Если бы импорт российского газа прекратился, мы, вероятно, смогли бы заменить его примерно наполовину, а остальное в самое ближайшее время пришлось бы компенсировать сокращением потребления, особенно в промышленных отраслях", - заявил президент французского энергетического гиганта.
В Брюсселе в последние дни обсуждается вопрос о запрете поставок газа, нефти и угля из РФ.
Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.