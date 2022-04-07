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Глава Engie заявил об огромных последствиях при отказе ЕС от газа из России - РИА Новости, 07.04.2022
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Глава Engie заявил об огромных последствиях при отказе ЕС от газа из России
Глава Engie заявил об огромных последствиях при отказе ЕС от газа из России - РИА Новости, 07.04.2022
Глава Engie заявил об огромных последствиях при отказе ЕС от газа из России
Если ЕС решит отказаться от поставок российского газа, это окажет огромное влияние на европейскую экономику, заявил директор французского энергетического... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:03
2022-04-07T16:03
экономика
сша
россия
европа
франция
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ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости. Если ЕС решит отказаться от поставок российского газа, это окажет огромное влияние на европейскую экономику, заявил директор французского энергетического гиганта Engie Жан-Пьер Кламадье."Сегодня необходимо взвесить, конечно, все моральные и политические причины, которые подтолкнут к новым санкциям в отношении России, а затем - огромное влияние, которое окажет на экономику ЕС прекращение импорта российского газа", - сказал Кламадье в эфире радиостанции Radio Classique.Он подчеркнул, что влияние такого шага на европейскую экономику следующей зимой будет очень значительным."Если бы импорт российского газа прекратился, мы, вероятно, смогли бы заменить его примерно наполовину, а остальное в самое ближайшее время пришлось бы компенсировать сокращением потребления, особенно в промышленных отраслях", - заявил президент французского энергетического гиганта.В Брюсселе в последние дни обсуждается вопрос о запрете поставок газа, нефти и угля из РФ.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.
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экономика, сша, россия, европа, франция
16:03 07.04.2022
 
Глава Engie заявил об огромных последствиях при отказе ЕС от газа из России

Глава Engie Кламадье заявил об огромных последствиях при отказе ЕС от российского газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
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ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости. Если ЕС решит отказаться от поставок российского газа, это окажет огромное влияние на европейскую экономику, заявил директор французского энергетического гиганта Engie Жан-Пьер Кламадье.
"Сегодня необходимо взвесить, конечно, все моральные и политические причины, которые подтолкнут к новым санкциям в отношении России, а затем - огромное влияние, которое окажет на экономику ЕС прекращение импорта российского газа", - сказал Кламадье в эфире радиостанции Radio Classique.
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Он подчеркнул, что влияние такого шага на европейскую экономику следующей зимой будет очень значительным.
"Если бы импорт российского газа прекратился, мы, вероятно, смогли бы заменить его примерно наполовину, а остальное в самое ближайшее время пришлось бы компенсировать сокращением потребления, особенно в промышленных отраслях", - заявил президент французского энергетического гиганта.
В Брюсселе в последние дни обсуждается вопрос о запрете поставок газа, нефти и угля из РФ.
Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.
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