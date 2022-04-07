https://ria.ru/20220407/gaz-1782215788.html

Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне

Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне - РИА Новости, 07.04.2022

Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне

Транзит российского газа через территорию Украины в четверг ожидается на близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" уровне, свидетельствуют... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T09:07

2022-04-07T09:07

2022-04-07T09:07

экономика

украина

россия

европа

газпром

северный поток

оператор гтс украины

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через территорию Украины в четверг ожидается на близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" уровне, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 7 апреля составляют 108,4 миллиона кубометров. Транзит держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту - около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год) - с конца февраля. Он незначительно снижался лишь пару дней в середине марта.Прокачка газа по "Северному потоку" сохраняется на уровне 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные на сайте оператора газопровода Nord Stream AG о номинациях на четверг.Магистраль "Ямал-Европа" прошедшей ночью перешла на работу из режима виртуального реверса в аверс, то есть физический поток газа начал поступать в Германию со стороны Польши через станцию "Мальнов".При этом, согласно данным немецкой Gascade, заявки на прокачку таким образом выставлены только на первые часы текущих газовых суток, в то же время есть заявки на прокачку реверсом (из Германии в Польшу). Соответственно, позднее "Ямал-Европа" может переключиться на физический реверсный режим. "Газпром" возобновил поставки по магистрали 29 марта после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих экспортных маршрутов для компании.Эксперты связывали возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе.

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, украина, россия, европа, газпром, северный поток, оператор гтс украины