https://ria.ru/20220407/frantsiya-1782253981.html
Франция пытается содействовать вывозу боевиков из Мариуполя, заявил Басурин
Франция пытается содействовать вывозу боевиков из Мариуполя, заявил Басурин - РИА Новости, 07.04.2022
Франция пытается содействовать вывозу боевиков из Мариуполя, заявил Басурин
Франция пытается содействовать вывозу киевских боевиков из Мариуполя, не исключено, что среди них есть и иностранцы, заявил представитель Народной милиции ДНР... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:02
2022-04-07T12:02
2022-04-07T12:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
франция
вооруженные силы украины
украина
эдуард басурин
донецкая народная республика
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781625395_0:0:3114:1752_1920x0_80_0_0_ddf834adc9c31979accbac569cc99cbc.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Франция пытается содействовать вывозу киевских боевиков из Мариуполя, не исключено, что среди них есть и иностранцы, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Ну не будут они вывозить одних только раненых боевиков, которые в большом количестве есть в Мариуполе. Значит, они все-таки пытаются под видом или раненых, или как-то по-другому вывезти кого-то из этого города, плюс давайте сюда вспоминать, что подключилась Франция и Турция", - ответил он в эфире канала "Россия 1" на вопрос, есть ли основания полагать, что в Мариуполе представители иностранной разведки.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
франция
украина
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781625395_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_b167a52d63e797051920695b6b6c6027.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, вооруженные силы украины, украина, эдуард басурин, донецкая народная республика, мариуполь
12:02 07.04.2022 (обновлено: 12:10 07.04.2022)
Франция пытается содействовать вывозу боевиков из Мариуполя, заявил Басурин
Представитель НМ ДНР Басурин: Франция пытается содействовать вывозу боевиков из Мариуполя