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Франция пытается содействовать вывозу боевиков из Мариуполя, заявил Басурин - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/frantsiya-1782253981.html
Франция пытается содействовать вывозу боевиков из Мариуполя, заявил Басурин
Франция пытается содействовать вывозу боевиков из Мариуполя, заявил Басурин - РИА Новости, 07.04.2022
Франция пытается содействовать вывозу боевиков из Мариуполя, заявил Басурин
Франция пытается содействовать вывозу киевских боевиков из Мариуполя, не исключено, что среди них есть и иностранцы, заявил представитель Народной милиции ДНР... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:02
2022-04-07T12:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
франция
вооруженные силы украины
украина
эдуард басурин
донецкая народная республика
мариуполь
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Франция пытается содействовать вывозу киевских боевиков из Мариуполя, не исключено, что среди них есть и иностранцы, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Ну не будут они вывозить одних только раненых боевиков, которые в большом количестве есть в Мариуполе. Значит, они все-таки пытаются под видом или раненых, или как-то по-другому вывезти кого-то из этого города, плюс давайте сюда вспоминать, что подключилась Франция и Турция", - ответил он в эфире канала "Россия 1" на вопрос, есть ли основания полагать, что в Мариуполе представители иностранной разведки.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
франция
украина
донецкая народная республика
мариуполь
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в мире, франция, вооруженные силы украины, украина, эдуард басурин, донецкая народная республика, мариуполь
12:02 07.04.2022 (обновлено: 12:10 07.04.2022)
 
Франция пытается содействовать вывозу боевиков из Мариуполя, заявил Басурин

Представитель НМ ДНР Басурин: Франция пытается содействовать вывозу боевиков из Мариуполя

© РИА Новости / Илья ПиталевЦентр Мариуполя
Центр Мариуполя - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Центр Мариуполя
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Франция пытается содействовать вывозу киевских боевиков из Мариуполя, не исключено, что среди них есть и иностранцы, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Ну не будут они вывозить одних только раненых боевиков, которые в большом количестве есть в Мариуполе. Значит, они все-таки пытаются под видом или раненых, или как-то по-другому вывезти кого-то из этого города, плюс давайте сюда вспоминать, что подключилась Франция и Турция", - ответил он в эфире канала "Россия 1" на вопрос, есть ли основания полагать, что в Мариуполе представители иностранной разведки.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреФранцияВооруженные силы УкраиныУкраинаЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаМариуполь
 
 
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