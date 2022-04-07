https://ria.ru/20220407/frantsiya-1782253981.html

Франция пытается содействовать вывозу боевиков из Мариуполя, заявил Басурин

Франция пытается содействовать вывозу боевиков из Мариуполя, заявил Басурин - РИА Новости, 07.04.2022

Франция пытается содействовать вывозу боевиков из Мариуполя, заявил Басурин

Франция пытается содействовать вывозу киевских боевиков из Мариуполя, не исключено, что среди них есть и иностранцы, заявил представитель Народной милиции ДНР... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:02

2022-04-07T12:02

2022-04-07T12:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

франция

вооруженные силы украины

украина

эдуард басурин

донецкая народная республика

мариуполь

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Франция пытается содействовать вывозу киевских боевиков из Мариуполя, не исключено, что среди них есть и иностранцы, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Ну не будут они вывозить одних только раненых боевиков, которые в большом количестве есть в Мариуполе. Значит, они все-таки пытаются под видом или раненых, или как-то по-другому вывезти кого-то из этого города, плюс давайте сюда вспоминать, что подключилась Франция и Турция", - ответил он в эфире канала "Россия 1" на вопрос, есть ли основания полагать, что в Мариуполе представители иностранной разведки.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

франция

украина

донецкая народная республика

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, франция, вооруженные силы украины, украина, эдуард басурин, донецкая народная республика, мариуполь