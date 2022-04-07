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Глава МИД Франции вызвал российского посла - РИА Новости, 07.04.2022
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Глава МИД Франции вызвал российского посла
Глава МИД Франции вызвал российского посла - РИА Новости, 07.04.2022
Глава МИД Франции вызвал российского посла
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решил вызвать в четверг посла Российской Федерации в Париже Алексея Мешкова после сообщения российского посольства РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:14
2022-04-07T12:21
в мире
франция
россия
жан-ив ле дриан
алексей мешков
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ПАРИЖ, 7 апр — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решил вызвать в четверг посла Российской Федерации в Париже Алексея Мешкова после сообщения российского посольства по поводу провокации в Буче."Столкнувшись с непристойностью и провокационным сообщением посольства России во Франции о бесчинствах в Буче, я принял решение о вызове посла России сегодня утром в МИД", — написал Ле Дриан у себя в твиттере.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
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в мире, франция, россия, жан-ив ле дриан, алексей мешков
11:14 07.04.2022 (обновлено: 12:21 07.04.2022)
 
Глава МИД Франции вызвал российского посла

Глава МИД Франции Ле Дриан вызвал российского посла

© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкСкульптура "Гений свободы" на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в Четвертом округе Парижа
Скульптура Гений свободы на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в Четвертом округе Парижа - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Скульптура "Гений свободы" на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в Четвертом округе Парижа
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 апр — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решил вызвать в четверг посла Российской Федерации в Париже Алексея Мешкова после сообщения российского посольства по поводу провокации в Буче.
"Столкнувшись с непристойностью и провокационным сообщением посольства России во Франции о бесчинствах в Буче, я принял решение о вызове посла России сегодня утром в МИД", — написал Ле Дриан у себя в твиттере.
Люди держат украинские флаги во время митинга в поддержку Украины на Пенсильвания-авеню перед Белым домом в США - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 08:00
Украина должна была сплотить "свободный мир", но что-то пошло не так
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Флаги стран — членов ЕС возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 08:00
Европа наносит двойной удар по России. Что прилетит в ответ?
 
В миреФранцияРоссияЖан-Ив Ле ДрианАлексей Мешков
 
 
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