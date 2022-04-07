https://ria.ru/20220407/frantsiya-1782239678.html

Глава МИД Франции вызвал российского посла

Глава МИД Франции вызвал российского посла - РИА Новости, 07.04.2022

Глава МИД Франции вызвал российского посла

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решил вызвать в четверг посла Российской Федерации в Париже Алексея Мешкова после сообщения российского посольства РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:14

2022-04-07T11:14

2022-04-07T12:21

в мире

франция

россия

жан-ив ле дриан

алексей мешков

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ПАРИЖ, 7 апр — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решил вызвать в четверг посла Российской Федерации в Париже Алексея Мешкова после сообщения российского посольства по поводу провокации в Буче."Столкнувшись с непристойностью и провокационным сообщением посольства России во Франции о бесчинствах в Буче, я принял решение о вызове посла России сегодня утром в МИД", — написал Ле Дриан у себя в твиттере.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

https://ria.ru/20220407/evropa-1782172573.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, россия, жан-ив ле дриан, алексей мешков