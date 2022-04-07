11:14 07.04.2022 (обновлено: 12:21 07.04.2022)
Глава МИД Франции вызвал российского посла
Глава МИД Франции Ле Дриан вызвал российского посла
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкСкульптура "Гений свободы" на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в Четвертом округе Парижа
Скульптура "Гений свободы" на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в Четвертом округе Парижа
ПАРИЖ, 7 апр — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решил вызвать в четверг посла Российской Федерации в Париже Алексея Мешкова после сообщения российского посольства по поводу провокации в Буче.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.