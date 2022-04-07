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Глава МИД Финляндии заявил, что задержанные картины надо вернуть России - РИА Новости, 07.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220407/finlyandiya-1782346896.html
Глава МИД Финляндии заявил, что задержанные картины надо вернуть России
Глава МИД Финляндии заявил, что задержанные картины надо вернуть России - РИА Новости, 07.04.2022
Глава МИД Финляндии заявил, что задержанные картины надо вернуть России
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что задержанные культурные ценности нужно вернуть в Россию. Об этом он рассказал журналистам... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:57
2022-04-07T16:57
культура
новости культуры
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россия
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что задержанные культурные ценности нужно вернуть в Россию. Об этом он рассказал журналистам общественной телерадиовещательной корпорации YLE в Брюсселе, где находится на встрече глав МИД стран НАТО.Он отметил, что "у Финляндии нет никаких причин удерживать какие-либо музейные экспонаты или держать их в хранилище".Ранее российский МИД сообщил, что чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД РФ, ему выражен протест в связи с задержанием культурных ценностей. Накануне таможня Финляндии подтвердила задержание 2-4 апреля трех грузов с товарами для России, подпадающими под санкции ЕС, в числе которых скульптуры, картины, антиквариат и другие предметы искусства, прибывшие из Италии и Японии. В Минкультуры РФ указывали, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии.
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новости культуры, антти хелантеря, финляндия, япония, россия, нато, санкции в отношении россии, эрмитаж (музей), третьяковская галерея, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
16:57 07.04.2022
 
Глава МИД Финляндии заявил, что задержанные картины надо вернуть России

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что задержанные картины надо вернуть России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время пресс-конференции
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что задержанные культурные ценности нужно вернуть в Россию. Об этом он рассказал журналистам общественной телерадиовещательной корпорации YLE в Брюсселе, где находится на встрече глав МИД стран НАТО.

"Санкции против России были введены такими быстрыми темпами, что не были учтены различные ситуации. Я надеюсь, что этот вопрос может быть решен быстро", — сказал Хаависто.

Он отметил, что "у Финляндии нет никаких причин удерживать какие-либо музейные экспонаты или держать их в хранилище".
"Произведения искусства, представляющие ценность для культурного наследия, такие как картины и скульптуры, принадлежат музеям, из которых они были первоначально заимствованы. Да, они должны вернуться в музеи, где им самое место", — подчеркнул финский министр.
Ранее российский МИД сообщил, что чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД РФ, ему выражен протест в связи с задержанием культурных ценностей.
Накануне таможня Финляндии подтвердила задержание 2-4 апреля трех грузов с товарами для России, подпадающими под санкции ЕС, в числе которых скульптуры, картины, антиквариат и другие предметы искусства, прибывшие из Италии и Японии. В Минкультуры РФ указывали, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 13:25Культура
В МИД ждут возвращения задержанных в Финляндии культурных ценностей
 
КультураНовости культурыАнтти ХелантеряФинляндияЯпонияРоссияНАТОСанкции в отношении РоссииЭрмитаж (музей)Третьяковская галереяГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
 
 
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