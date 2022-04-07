https://ria.ru/20220407/finlyandiya-1782346896.html

Глава МИД Финляндии заявил, что задержанные картины надо вернуть России

Глава МИД Финляндии заявил, что задержанные картины надо вернуть России - РИА Новости, 07.04.2022

Глава МИД Финляндии заявил, что задержанные картины надо вернуть России

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что задержанные культурные ценности нужно вернуть в Россию. Об этом он рассказал журналистам... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:57

2022-04-07T16:57

2022-04-07T16:57

культура

новости культуры

антти хелантеря

финляндия

япония

россия

нато

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что задержанные культурные ценности нужно вернуть в Россию. Об этом он рассказал журналистам общественной телерадиовещательной корпорации YLE в Брюсселе, где находится на встрече глав МИД стран НАТО.Он отметил, что "у Финляндии нет никаких причин удерживать какие-либо музейные экспонаты или держать их в хранилище".Ранее российский МИД сообщил, что чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД РФ, ему выражен протест в связи с задержанием культурных ценностей. Накануне таможня Финляндии подтвердила задержание 2-4 апреля трех грузов с товарами для России, подпадающими под санкции ЕС, в числе которых скульптуры, картины, антиквариат и другие предметы искусства, прибывшие из Италии и Японии. В Минкультуры РФ указывали, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии.

https://ria.ru/20220407/finlyandiya-1782282999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, антти хелантеря, финляндия, япония, россия, нато, санкции в отношении россии, эрмитаж (музей), третьяковская галерея, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина