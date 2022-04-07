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В МИД ждут возвращения задержанных в Финляндии культурных ценностей - РИА Новости, 07.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220407/finlyandiya-1782282999.html
В МИД ждут возвращения задержанных в Финляндии культурных ценностей
В МИД ждут возвращения задержанных в Финляндии культурных ценностей - РИА Новости, 07.04.2022
В МИД ждут возвращения задержанных в Финляндии культурных ценностей
Москва ожидает скорейшего решения Финляндии по возвращению в Россию задержанных на границе музейных ценностей, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:25
2022-04-07T14:03
культура
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
финляндия
россия
в мире
новости культуры
санкции в отношении россии
евросоюз
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва ожидает скорейшего решения Финляндии по возвращению в Россию задержанных на границе музейных ценностей, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."В Москве ожидают скорейшего решения финских властей относительно обеспечения возвращения в Россию музейных ценностей. До принятия такого решения на финской стороне лежит полная ответственность за хранение этих произведений искусства. Уйти от ответственности, прикрываясь позицией Евросоюза, в данном вопросе ее получится", - подчеркивается в заявлении.Как сообщает МИД РФ, "глава финской дипмиссии обещал незамедлительно довести до Хельсинки содержание демарша российской стороны".Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки "‎Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей". Таможня Финляндии подтвердила задержку 2-4 апреля трех транспортных средств с товарами для России, подпадающими под санкции ЕС, не уточняя, идет ли речь о картинах. В Минкультуры РФ подтвердили, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), финляндия, россия, в мире, новости культуры, санкции в отношении россии, евросоюз
13:25 07.04.2022 (обновлено: 14:03 07.04.2022)
 
В МИД ждут возвращения задержанных в Финляндии культурных ценностей

В МИД ждут скорейшего возвращения в Россию задержанных в Финляндии культурных ценностей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва ожидает скорейшего решения Финляндии по возвращению в Россию задержанных на границе музейных ценностей, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Москве ожидают скорейшего решения финских властей относительно обеспечения возвращения в Россию музейных ценностей. До принятия такого решения на финской стороне лежит полная ответственность за хранение этих произведений искусства. Уйти от ответственности, прикрываясь позицией Евросоюза, в данном вопросе ее получится", - подчеркивается в заявлении.
Как сообщает МИД РФ, "глава финской дипмиссии обещал незамедлительно довести до Хельсинки содержание демарша российской стороны".
Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки "‎Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей". Таможня Финляндии подтвердила задержку 2-4 апреля трех транспортных средств с товарами для России, подпадающими под санкции ЕС, не уточняя, идет ли речь о картинах. В Минкультуры РФ подтвердили, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии.
Финские пограничники на российско-финской границе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 08:00
Отмены русской культуры стало недостаточно. Пришло время ее грабежа
 
КультураМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ФинляндияРоссияВ миреНовости культурыСанкции в отношении РоссииЕвросоюз
 
 
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