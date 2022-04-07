13:25 07.04.2022 (обновлено: 14:03 07.04.2022)
В МИД ждут возвращения задержанных в Финляндии культурных ценностей
В МИД ждут скорейшего возвращения в Россию задержанных в Финляндии культурных ценностей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва ожидает скорейшего решения Финляндии по возвращению в Россию задержанных на границе музейных ценностей, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"В Москве ожидают скорейшего решения финских властей относительно обеспечения возвращения в Россию музейных ценностей. До принятия такого решения на финской стороне лежит полная ответственность за хранение этих произведений искусства. Уйти от ответственности, прикрываясь позицией Евросоюза, в данном вопросе ее получится", - подчеркивается в заявлении.
Как сообщает МИД РФ, "глава финской дипмиссии обещал незамедлительно довести до Хельсинки содержание демарша российской стороны".
Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки "Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей". Таможня Финляндии подтвердила задержку 2-4 апреля трех транспортных средств с товарами для России, подпадающими под санкции ЕС, не уточняя, идет ли речь о картинах. В Минкультуры РФ подтвердили, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии.