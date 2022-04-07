https://ria.ru/20220407/finlyandiya-1782282999.html

В МИД ждут возвращения задержанных в Финляндии культурных ценностей

В МИД ждут возвращения задержанных в Финляндии культурных ценностей - РИА Новости, 07.04.2022

В МИД ждут возвращения задержанных в Финляндии культурных ценностей

Москва ожидает скорейшего решения Финляндии по возвращению в Россию задержанных на границе музейных ценностей, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:25

2022-04-07T13:25

2022-04-07T14:03

культура

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва ожидает скорейшего решения Финляндии по возвращению в Россию задержанных на границе музейных ценностей, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."В Москве ожидают скорейшего решения финских властей относительно обеспечения возвращения в Россию музейных ценностей. До принятия такого решения на финской стороне лежит полная ответственность за хранение этих произведений искусства. Уйти от ответственности, прикрываясь позицией Евросоюза, в данном вопросе ее получится", - подчеркивается в заявлении.Как сообщает МИД РФ, "глава финской дипмиссии обещал незамедлительно довести до Хельсинки содержание демарша российской стороны".Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки "‎Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей". Таможня Финляндии подтвердила задержку 2-4 апреля трех транспортных средств с товарами для России, подпадающими под санкции ЕС, не уточняя, идет ли речь о картинах. В Минкультуры РФ подтвердили, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии.

https://ria.ru/20220405/iskusstvo-1781810320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), финляндия, россия, в мире, новости культуры, санкции в отношении россии, евросоюз